بیانیه اصحاب همدان در پی عملیات غرورآفرین علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:

عملیات غرورآفرین وعده صادق که با موشک‌ها و پهپادهای ساخته دست سربازان غیور نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شد نمایش اقتدار امتی بود که چشمان میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان برای انتظار چنین روزی به آسمان خیره کرده بود و موجبات ایجاد شعف و امید در دل همه آزادیخواهان عالم شد.

این عملیات ترکیبی که نشان از برنامه ریزی دقیق و ترکیبی بود هیمنه پوشالی استکبار جهانی به سردمداری آمریکای تروریست و اسرائیل جنایتکار را در هم کوبید و آنچه فروریخت بازدارندگی دروغین و خودساخته رژیم صهیونیستی و هم پیمانان جنایتکار آن بود.

جمهوری اسلامی ایران با این عملیات بزرگ، بی نظیر، غرورآفرین و پیروزمندانه، معادلات منطقه و جهان را تغییر و نشان داد که کشورهای استکباری در برابر اراده ملت بزرگ ایران و محور مقاومت کاملاً شکست خورده عاجز خواهند بود.

تجمعات غرورآفرین در سراسر استان همدان همراه با شادی و شعف از پاسخ محکم و سیلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به رژیم صهیونیستی نشان از وجود روحیه‌ای سرشار از مقاومت در قلوب ملت مؤمن و انقلابی استان همدان می‌باشد.

در پایان ما اهالی رسانه استان همدان ضمن تقدیر و حمایت از دلاورمردان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع، فرماندهان غیور ارتش و سپاه، تحقق وعده صادق را به فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به امت اسلام تبریک عرض نموده و اعلام می‌داریم همه ظرفیت خود را در راستای جهاد تبیین و روشنگری و بصیرت افزایی به آحاد جامعه به کار خواهیم گرفت.