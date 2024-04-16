ساخت و تعمیر ۲۶۰ واحد مسکونی محرومان در لرستان

پویا تابعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی، اظهار داشت: از سال ۸۴ تا قبل از دولت سیزدهم حدود ۱۹۴ هزار مترمربع در روستاها انجام شده است.

وی عنوان کرد: این در حالی است که در دولت سیزدهم و همچنین با احتساب برنامه امسال که حدود ۸۰۰ هزار مترمربع آسفالت بوده، دو میلیون و ۴۷۵ هزار مترمربع آسفالت روستاها انجام خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن لرستان با اشاره به تهیه و بازنگری طرح‌های هادی روستایی در لرستان، بیان داشت: از سال ۹۶ تا قبل از دولت سیزدهم ۲۶۴ طرح هادی بازنگری شده، این در حالی است که در سه سال اخیر طرح هادی ۵۳۸ روستا بازنگری شده است.

تابعی با بیان اینکه این عدد دوبرابر دولت قبلی است، گفت: همچنین تا قبل از دولت سیزدهم، طرح هادی در ۵۴۰ روستای استان اجرا شده بود و این در حالی است که طی دولت سیزدهم طرح هادی در ۴۴۰ روستای استان اجرا شده است.

وی افزود: همچنین در بحث حساب ۱۰۰ امام و کمک به ساخت و تعمیر مسکن محرومان، طی سال گذشته ۲۶۰ واحد مسکونی را تعمیر و یا احداث کردیم.

مدیرکل بنیاد مسکن لرستان، تصریح کرد: اعتبار هزینه شده به‌صورت بلاعوض دراین‌رابطه حدود ۲۴ میلیارد تومان بوده است.