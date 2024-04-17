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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۴۷

معاون استاندار همدان مطرح کرد؛

آمادگی برای ایجاد کمپ بین‌المللی کاراته کشور در همدان

آمادگی برای ایجاد کمپ بین‌المللی کاراته کشور در همدان

همدان- معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: با حمایت وزیر ورزش آمادگی ایجاد کمپ بین‌المللی کاراته کشور در همدان را داریم.

حسن رضانیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدیریت ارشد استان همدان حامی برگزاری رویدادهای ورزشی است، اظهار کرد: اعتقاد داریم همدان به خوبی ظرفیت برگزاری مسابقات بین‌المللی، آسیایی و ملی را دارد.

وی افزود: در رشته‌های انفرادی نظیر کاراته، بوکس، کشتی، تکواندو و سایر رشته‌ها با فراهم بودن زیرساخت‌های ورزشی و نیروی متخصص پای کار می‌توانیم میزبان بزرگترین رویدادهای ورزشی باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه تردید نداریم ورزش منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی و سلامت جامعه می‌شود، گفت: فعلاً در رنج سنی جوان قرار داریم و در پنجره باز جوانی هستیم و باید از این ظرفیت نهایت استفاده را ببریم.

رضانیا خاطرنشان کرد: جامعه‌ای سالم خواهد بود که ورزش در آن جزو اولویت‌ها باشد.

وی با اشاره به رشد زیرساخت‌های ورزشی بیان کرد: در نشستی که با ریاست فدراسیون کاراته کشور داشتیم این قول را دادیم که انشاالله با حمایت‌های مقام عالی وزارت بستر کمپ‌های بین‌المللی رشته کاراته را در استان فراهم کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان عنوان کرد: به حق با حضور دکتر وفایی در رأس کاراته استان همدان شاهد شکوفایی در این رشته ورزشی بوده‌ایم.

کد مطلب 6080456

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