بمباران محل اسکان آوارگان فلسطینی در رفح و النصیرات

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که جنگندههای رژیم صهیونیستی خانههای فلسطینیها را در اردوگاه مرکز شهر رفح بمباران کردند.
در جریان این حمله وحشیانه تعدادی از ساکنان مظلوم نوار غزه به ویژه زنان و کودکان به شهادت رسیده و تعداد دیگری نیز زخمی شدند.
علم الدین صباحی خبرنگار عرب زبان مستقر در غزه تاکید کرد که بامداد امروز جنگندههای رژیم صهیونیستی یک منطقه مسکونی را در محله الشجاعیه واقع در شرق غزه بمباران کردند. این حمله نیز تعدادی شهید و زخمی برجای گذاشته است.
علاوه بر حملههای هوایی، توپخانه رژیم صهیونیستی نیز شمال اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه را زیر آتش گرفت.
روز گذشته «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین اعلام کرد که جامعه فلسطین با نسلکشی جمعی روبرو است.
آلبانیز گفت: در اروپا استانداردهای دو گانهای در خصوص مساله فلسطین وجود دارد. ما باید با اقدامات تل آویو علیه فلسطینیها به ویژه در نوار غزه رو به رو شویم.
گزارشگر سازمان ملل تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از آغاز حمله به غزه در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ کودک فلسطینی را به شهادت رسانده است.
همچنین آلبانیز بیان کرد که رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ علیه غزه تاکنون، روزانه ۲۵۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است.
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