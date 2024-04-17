خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: همزمان با تداوم حملههای هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه نیروهای فلسطینی مستقر در کرانه باختری و این باریکه به عملیات مقاومتی خود علیه اشغالگران صهیونیست ادامه میدهند.
بمباران بخشهای مسکونی شهر رفح
خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که جنگندههای رژیم صهیونیستی خانههای فلسطینیها را در اردوگاه مرکز شهر رفح بمباران کردند. در جریان این حمله وحشیانه تعدادی از ساکنان مظلوم نوار غزه به ویژه زنان و کودکان به شهادت رسیده و تعداد دیگری نیز زخمی شدند.
علم الدین صباحی خبرنگار عرب زبان مستقر در غزه تاکید کرد که بامداد امروز جنگندههای رژیم صهیونیستی یک منطقه مسکونی را در محله الشجاعیه واقع در شرق غزه بمباران کردند. این حمله نیز تعدادی شهید و زخمی برجای گذاشته است.
علاوه بر حملههای هوایی، توپخانه رژیم صهیونیستی نیز شمال اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه را زیر آتش گرفت.
روز گذشته «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین اعلام کرد که جامعه فلسطین با نسلکشی جمعی روبرو است.
آلبانیز گفت: در اروپا استانداردهای دو گانهای در خصوص مساله فلسطین وجود دارد. ما باید با اقدامات تل آویو علیه فلسطینیها به ویژه در نوار غزه رو به رو شویم.
گزارشگر سازمان ملل تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از آغاز حمله به غزه در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ کودک فلسطینی را به شهادت رسانده است.
همچنین آلبانیز بیان کرد که رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ علیه غزه تاکنون، روزانه ۲۵۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است.
شهادت ۶ هزار مادر فلسطینی در نوار غزه
از سوی دیگر سازمان ملل از برجای ماندن تعداد زیادی کودک بی سرپرست در نوار غزه بعد از گذشت حدود هفت ماه از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به این باریکه خبر داد.
بر اساس گزارش شبکه المیادین، سازمان ملل تاکید کرد که تاکنون بیش از شش هزار مادر فلسطینی در نوار غزه به شهادت رسیدهاند.
این سازمان تصریح کرد حملههای رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه ۱۹ هزار کودک یتیم در این باریکه برجای گذاشته است.
حمله گسترده نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست به کرانه باختری
این در حالی است که حملههای بامدادی نظامیان صهیونیست علیه شهرهای مختلف کرانه باختری همزمان با تداوم تجاوز به نوار غزه ادامه دارد.
شبکه فلسطین الیوم گزارش داد که این نظامیان اشغالگر به شهر طوباس واقع در کرانه باختری یورش بردند.
شهر طولکرم نیز شاهد حمله عناصر صهیونیست طی ساعتهای بامداد امروز بوده است.
این متجاوزان اشغالگر در جریان حمله به منطقه بنی نعیم خانههای ۲ اسیر فلسطینی به نامهای محمود علی زیدات و احمد محمد زیدات را منفجر کردند. آنها به منطقه حبله در جنوب شهر قلقیلیه و محله عصیره القبلیه در جنوب نابلس نیز یورش بردند.
علاوه بر حملههای نظامیان صهیونیست به کرانه باختری شهرک نشینان مسلح نیز در منطقه عین ابوس واقع در نزدیکی منطقه حواره مستقر شدند.
این شهرک نشینان با حمایت عناصر نظامی به سمت خودروهای فلسطینیها در این منطقه حمله کردند.
درگیری نیروهای فلسطینی در کرانه باختری و غزه با اشغالگران
در همین راستا جوانان فلسطینی در کرانه باختری در جریان حمله نظامیان صهیونیست به این منطقه با اشغالگران درگیر شدند.
به گزارش فلسطین الیوم، درگیریهایی میان فلسطینیها و عناصر متجاوز در منطقه بنی نعیم واقع در شرق شهر الخلیل به وقوع پیوسته است. این در حالی است که نیروهای گردانهای قدس مستقر در شهر طوباس اعلام کردند موفق شدند تجهیزات جنگی نظامیان صهیونیست را هدف قرار دهند.
این نیروها تصریح کردند که عناصر متجاوز را در دانشگاه قدس واقع در شهر طوباس هدف قرار دادند. این عملیات نیروهای گردانهای قدس از طریق یک کمین گسترده در منطقه مذکور علیه نظامیان صهیونیست صورت گرفت.
از سوی دیگر گردانهای قسام اعلام کردند که یک عملیات موفقیت آمیز علیه نظامیان صهیونیست در شمال نوار غزه انجام دادهاند. این گردانها تاکید کردند یک نظامی صهیونیست در بیت حانون در شمال نوار غزه هدف تک تیراندازهای فلسطینی قرار گرفت.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز از زخمی شدن یکی از عناصر یگان شلداگ خبر داد. وی در جریان درگیریهای زمینی طی روز گذشته در شمال نوار غزه به شدت زخمی شده است.
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