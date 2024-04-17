اگر اسراییل پاسخ بدهد واکنش ایران شدیدتر خواهد بود

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: «راجه ظفر الحق» رئیس اسبق سنای پاکستان و عضو ارشد حزب حاکم این کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر به تحلیل و واکاوی حمله موشکی و پهپادی ایران به اراضی اشغالی پرداخت.

رئیس اسبق سنای پاکستان با اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در دمشق گفت: سفارت ایران از سوی اسرائیل مورد هجوم قرار گرفت و افسران ارشد نظامی ایران در این حمله به شهادت رسیدند و ایران حق قانونی خود را استفاده کرده است.

راجه ظفر الحق دراین‌باره افزود: در پاکستان هیچ شخص با بصیرتی وجود ندارد که از اقدام تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی حمایت نکند.

وی در ادامه گفت: ایران تنها کشوری است که نه تنها از کشور خود بلکه از منافع خود هم می‌تواند به خوبی دفاع کند. اگر رژیم اسرائیل پاسخ بدهد واکنش ایران شدیدتر خواهد بود.

این سیاستمدار ارشد پاکستانی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را جنایات جنگی توصیف کرد و اظهار داشت: اسرائیل در غزه درحال جنایت جنگی است و امروز ما شاهدیم که در سراسر جهان علیه این رژیم تظاهرات و اعتراضات به طور گسترده برگزار می‌شود و این برای حامیان اسرائیل یک پیام بزرگی است که مردم دنیا چقدر از اسرائیل متنفرند.