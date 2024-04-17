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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۷:۵۳

رییس سابق مجلس سنای پاکستان در گفت‌وگو با مهر:

اگر اسراییل پاسخ بدهد واکنش ایران شدیدتر خواهد بود

اگر اسراییل پاسخ بدهد واکنش ایران شدیدتر خواهد بود

رییس پیشین سنای پاکستان حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه رژیم صهیونیستی را حق قانونی جمهوری اسلامی توصیف کرد.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: «راجه ظفر الحق» رئیس اسبق سنای پاکستان و عضو ارشد حزب حاکم این کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر به تحلیل و واکاوی حمله موشکی و پهپادی ایران به اراضی اشغالی پرداخت.

رئیس اسبق سنای پاکستان با اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در دمشق گفت: سفارت ایران از سوی اسرائیل مورد هجوم قرار گرفت و افسران ارشد نظامی ایران در این حمله به شهادت رسیدند و ایران حق قانونی خود را استفاده کرده است.

راجه ظفر الحق دراین‌باره افزود: در پاکستان هیچ شخص با بصیرتی وجود ندارد که از اقدام تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی حمایت نکند.

وی در ادامه گفت: ایران تنها کشوری است که نه تنها از کشور خود بلکه از منافع خود هم می‌تواند به خوبی دفاع کند. اگر رژیم اسرائیل پاسخ بدهد واکنش ایران شدیدتر خواهد بود.

این سیاستمدار ارشد پاکستانی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را جنایات جنگی توصیف کرد و اظهار داشت: اسرائیل در غزه درحال جنایت جنگی است و امروز ما شاهدیم که در سراسر جهان علیه این رژیم تظاهرات و اعتراضات به طور گسترده برگزار می‌شود و این برای حامیان اسرائیل یک پیام بزرگی است که مردم دنیا چقدر از اسرائیل متنفرند.

کد مطلب 6080489

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    نظرات

    • ناشناس AE ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      2 1
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      احتمال حمله رژیم وجود دارد...بعد از ۷ ماه نسل کشی مطلق و دریافت پاسخ های محدود از محور مقاومت این رژیم در اوج وقاحت قرار دارد...غزه تبدیل شه به خاکستری با اقیانوس خون نوزادان کودکان و زنان...خون نظامیان مان رنگین تر از خون نوزادان غزه بود که برای آنها رژیم را موشک باران کردیم و برای نوزادان غزه سکوت
    • ناشناس DE ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      0 0
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      پاکستان خودت چی مگر نه کشور بزرگ و مسلمان هستید دست از تروریست پروری تون دست بردارید متاسفانه کشور پاکستان دست نشانده آمریکا و گوشش دست سعودیها هستش که مایه ننگ برا مردم مسلمان پاکستان این همه جمیعت بریزد سفارت آمریکا داغون کنید ۳۴ هزار فلسطینی قتل عام شدند

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