به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فلسطین الیوم گزارش داد که این نظامیان اشغالگر به شهر طوباس واقع در کرانه باختری یورش بردند.
شهر طولکرم نیز شاهد حمله عناصر صهیونیست طی ساعتهای بامداد امروز بوده است.
این متجاوزان اشغالگر در جریان حمله به منطقه بنی نعیم خانههای ۲ اسیر فلسطینی به نامهای محمود علی زیدات و احمد محمد زیدات را منفجر کردند. آنها به منطقه حبله در جنوب شهر قلقیلیه و محله عصیره القبلیه در جنوب نابلس نیز یورش بردند.
علاوه بر حملههای نظامیان صهیونیست به کرانه باختری شهرک نشینان مسلح نیز در منطقه عین ابوس واقع در نزدیکی منطقه حواره مستقر شدند.
این شهرک نشینان با حمایت عناصر نظامی به سمت خودروهای فلسطینیها در این منطقه حمله کردند. این نخستین باری نیست که شهرک نشینان صهیونیست به محل زندگی فلسطینیها حمله کرده و آنها را هدف قرار میدهند. با توجه به مسلح بودن این عناصر تندرو تعداد زیادی از فلسطینیها در جریان حملههای مذکور زخمی شدهاند.
پیش از این جنبش حماس با صدور بیانیهای و با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و نوار غزه از جوانان و مبارزان فلسطینی در کرانه باختری خواسته بود سطح رویارویی و مقابله خود را با نظامیان و شهرک نشینان اشغالگر صهیونیست افزایش دهند.
نظر شما