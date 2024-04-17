اسراییل در حال از دست دادن وزن استراتژیک خود در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمد الهندی»، معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی در سخنانی گفته است که وزن استراتژیک اسرائیل در همه سطوح شروع به کاهش کرده و توازن قوا در جهان در حال تغییر است، آمریکا در بهترین حالت خود نیست و اسرائیل نمی‌تواند بر منطقه مسلط شود.

به گفته الهندی، امروز قوانین جدیدی وجود دارد و پاسخ ایران هشدار اولیه به اسرائیل در منطقه است.

عضوارشد جنبش جهاد اسلامی همچنین افزود: جنایات اسرائیل در غزه و فلسطین توسط غرب پوشش داده می‌شود و غرب در آن مشارکت دارد، اما مرحله جدیدی در حال شکل گیری است که نیاز به محاسبه مجدد دارد.

الهندی خطاب به المیادین افزود: آمریکا خواهان جنگ منطقه‌ای نیست، به ویژه در این سال انتخابات. غزه هم دردناک‌ترین منطقه برای «اسرائیل» است و وجهه و آبروی آن را از بین برده است، زیرا جنگ غزه رویارویی اسرائیل با گروه‌هایی است که با وجود محاصره، سلاح‌های خود را می‌سازند.

الهندی همچنین گفت: نتانیاهو می‌خواهد منطقه را به جنگ بکشاند، اما او از پاسخ قاطعانه‌ای صحبت می‌کند که منجر به جنگ منطقه‌ای نمی‌شود، پس چگونه این کار انجام می‌شود؟

درباره اسرای اسرائیلی در غزه نیز، الهندی گفت: آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها می‌خواهند اسرا را با کمترین قیمت پس بگیرند، اما مسئله اسرا برگ برنده‌ای است که در دست ماست. مقاومت پاسخ خود را ارائه کرده است و موضع آن روشن است. عقب نشینی اسرائیل ضروری است و می‌تواند تدریجی و یک آتش بس تدریجی باشد. «اسرائیل» به دلیل شکست میدانی مجبور به پرداخت بهای این معامله است. اکنون زمان بیشتری داریم تا «اسرائیل» بفهمد باید بهای آن را بپردازد.

الهندی درباره تنش اخیر در منطقه نیز گفت: بازدارندگی اسرائیل حتی قبل از حمله ایران پایان یافته بود و اکنون اسرائیل با یک معضل واقعی مواجه و گزینه‌های آن محدود است. وجهه اسرائیل و وزن استراتژیک آن ضعیف شده است و بسیاری از کشورها پس از پایان جنگ در محاسبات خود تجدید نظر خواهند کرد.

همچنین به تازگی روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی با اشاره به تعمیق انزوای بین المللی رژیم صهیونیستی هشدار داد که همکاری با آمریکا و دیگر متحدان این رژیم در صورت عدم تغییر سیاست‌های کابینه اسرائیل امکان‌پذیر نخواهد بود و این روند چهره تل‌آویو را در دنیا مخدوش می‌کند.

این گزارش با اشاره به اینکه رژیم اشغالگر در یک انزوای بین‌المللی به سر می‌برد، تاکید کرد که این انزوا، در صورتی که اسرائیل سیاست‌های خود را به صورت ریشه‌ای تغییر ندهد، به پایان نخواهد رسید.

عوزی برعام وزیر اسبق امور داخلی و عضو سابق کنیست رژیم صهیونیستی در مقاله خود در این روزنامه به همکاری آمریکا و متحدان این رژیم با تل‌آویو اشاره و تاکید کرد که این همکاری دائمی نیست و تنها در مواقع بحران ایجاد می‌شود. اسرائیل نمی‌تواند خود را فریب داده و تصور کند که همیشه می‌تواند روی این همکاری‌ها حساب کند، اسرائیل به سرعت در حال از دست دادن اعتبار بین‌المللی خود در جهان است.

هاآرتص به تحریم‌های بین المللی عربی علیه رژیم صهیونیستی اشاره و تاکید کرد که این موضوع باعث شده بسیاری از شرکت‌های مهم بین‌المللی روابط خود با تل‌آویو را قطع کنند.