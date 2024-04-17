ایجاد روحیه امید و همبستگی ملی از ثمرات وعده صادق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه همه ثمرات عملیات وعدالصادق مقوم نشر بین المللی گفتمان قرآنی «ان الباطل کان زهوقا» است، اظهار کرد: این عملیات زیبایی‌های بسیاری برای ما به جا گذاشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه عملیات وعده صادق موجی از امیدآفرینی در کشور به وجود آورد، بیان کرد: باید با جوانان در زمینه این عملیات و نتایج آن گفت و گو کنیم.

سالاری مکی با تأکید بر اینکه یکی از ثمرات عملیات وعده صادق ایجاد همبستگی ملی و ایجاد روحیه امید است، اظهار کرد: مردمان آزادی خواه از این فتح جدید در جهان اسلام خوشحال هستند.

وی بیان کرد: بعد از انجام این عملیات آن‌هایی که به سمت غرب تمایل داشتند یقیناً در معادلات و رفتار خود تجدید نظر خواهند کرد.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این کار برخاسته از اعتقادات و ارزش‌های دینی حاکم بر منطق مواجهه‌ی فرماندهان جبهه مقاومت است، یادآور شد: کار ایران یک شروع تازه‌ایی در فهم همگانی بود که می‌توان نسبت به آموزه‌های قرآن، عملیاتی تر اقداماتی انجام داد.

سالاری با بیان اینکه معتقدیم که اگر در جنگ تحمیلی حدود ۷۰ کشور دنیا عراق را همراهی کردند ولی این ایران بود که مقتدر ایستاد، گفت: در عملیات وعده صادق بیشتر از ده کشور در مسیر مستقیم و غیر مستقیم از اسرائیل دفاع کردند با این حال دست برتر با ایران اسلامی بود.