شکارچیان حیوانات وحشی در راور به دام قانون افتادند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی استوار زاده، صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: طی اخبار واصله مبنی بر شکار غیرمجاز حیوانات وحشی در حوزه استحفاظی شهرستان راور، با تلاش شبانه روزی مأمورین گشت یگان حفاظت از محیط زیست و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی، ۲ نفر شکارچی غیرمجاز و مسلح غیربومی شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه پس از دستگیری شکارچیان توسط دوستداران محیط زیست، پرونده قضائی تشکیل و در این عملیات تعداد سه قبضه سلاح و همچنین لاشه چهار رأس جبیر نیز کشف و ضبط گردید، اظهار کرد: در حین بازپرسی از متهمین، شکارچیان به بزه ارتکابی خود اقرار نموده‌اند و در این خصوص قرار تأمین کیفری متناسب صادر شد.

وی افزود: مطابق با ماده ۱۳ قانون صید و شکار و همچنین قانون مجازات اسلامی برای شکار حیوانات وحشی و اقدامات علیه محیط زیست مجازات حبس از نود و یک روز تا سه سال و همچنین جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض متعلق به زمان خاصی نبوده و تمامی نسل‌های آینده نیز باید از وجود آنها منتفع گردند، لذا این مرجع قضائی به عنوان حافظ منافع عمومی هیچ گونه اغماض و مماشاتی را در برخورد با متعرضین به محیط زیست نخواهد داشت و به شدت با متخلفین برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.