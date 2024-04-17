بازدید استاندار سیستان و بلوچستان از محور ترانزیتی چابهار -نیکشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی در ساعات اولیه صبح امروز چهارشنبه با حضور میدانی در جاده ترانزیتی چابهار_نیکشهر، از نزدیک پیگیر حل مشکلات آبگرفتگی و ریزش کوه در این مسیر شد.

استاندار سیستان و بلوچستان که در این بازدید «منصور بیجار» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری وی را همراهی کرد، در حاشیه این بازدید، اظهار کرد: این مسیر ترانزیتی باید با همکاری همه دستگاه‌های متولی هر چه سریع‌تر به صورت کامل پاکسازی شود.

وی که از بامداد امروز در مناطق سیل زده حضور دارد، گفت: با هماهنگی راهداری و فرمانداری، باید علاوه بر امکانات دولتی از ظرفیت بخش خصوصی از جمله همه پیمانکاران برای عملیات پاکسازی و بازگشایی استفاده شود.

شایان ذکر است، بارش شدید باران که از روز سه شنبه در استان آغاز شده، موجب بروز سیلاب، انسداد مسیرهای مواصلاتی و همچنین ریزش کوه در برخی مناطق شده است.