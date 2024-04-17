نظارت هوشمند بر زنجیره تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق عامری سیاهویی، با بیان اینکه بدون داشتن برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک هیچ اقدامی پتانسیل نهایی خود را آشکار نمی‌کند و امروزه با ابزارهای دقیق نرم افزاری شاید بتوان آگاهانه و هوشیارتر از پیش در این مسیر گام نهاد، تصریح کرد: در همین راستا اداره کل تجهیزات پزشکی، ضمن ایجاد سامانه‌ای به منظور برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اهداف کلان از جمله نظارت بر ارزهای تخصیصی، موارد مشمول تغییر اولویت ارزی، مابه‌التفاوت اقلام بیمه‌ای و…، تلاش خود را بر نظارت هوشمند بر زنجیره تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی متمرکز کرده است.

وی همچنین با اشاره به ارتباط آنلاین و برخط با تأمین کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی این اقدام را ارتباط دوسویه مطمئنی برشمرد که در به ثمر رسیدن اهداف با بهره مندی از خرد جمعی و اجتناب از تصمیم گیری و تصمیم سازی یک سویه پیشگیری می‌کند.

معاون فنی کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه در راستای جلوگیری از بروز کمترین تنش به مراکز درمانی سراسر کشور، کمبود و مشکلات تأمین به صورت مدون رسیدگی و پیگیری می‌شود گفت: یکی از جمله اقدامات مهم اجرایی ما در اداره کل، مدیریت توزیع حواله‌ای و طرح توزیع متناسب و عادلانه اقلام استراتژیک و مهم می‌باشد که موجب اتفاقات مطلوبی در رفع دغدغه بیماران شده است.

وی بیان داشت: نظارت هوشمند که علاوه بر تأکیدات رئیس سازمان غذا و دارو بر آن عملاً یک خواسته و مطالبه جدی از سوی مسئولان تراز اول کشور و در همه بخش‌ها است از جمله برنامه‌های استراتژیک ما هم محسوب می‌شود لذا تدوین شاخص‌های رتبه‌بندی تأمین کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی و پیاده سازی سامانه به این منظور هم از فعالیت‌های جدی ما است.

عامری در پایان با اذعان بر اینکه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مفهومی کلان‌تر از اقدامات یاد شده ما دارد که ملهم از قوانین بالادستی است، خاطر نشان کرد: ما برای اینکه در چارچوب وظایف اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی بتوانیم رویکردی مشخص داشته باشیم تمام تلاش خود را در مسیر حرکت به برنامه‌های تعریف شده قرار می‌دهیم.