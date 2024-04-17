یادگار احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر هیأت دولت به استان سمنان تاکید کرد: امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه در قالب سفر هیأت دولت به استان برای دومین بار، شاهد حضور وزیر صنعت معدن و تجارت خواهیم بود.

وی با بیان اینکه سفر وزیر صمت در قالب سفر هیأت دولت دو روزه خواهد بود، تاکید کرد: وزیر صمت امروز و فردا در استان حضور یافته و از طرح‌های صنعتی مهم و همچنین بنگاه‌های اقتصادی استان سمنان بازدید خواهد کرد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنان از افتتاح چهار پروژه اقتصادی و تولیدی با حضور وزیر صمت کابینه سیزدهم خبر داد و ادامه داد: این کارخانه‌ها در زمینه منسوجات، باطری، طرح‌های نیروگاهی و… خواهد بود.

احمدی با بیان اینکه بازدید از خط انتقال پساب شهری و شهرک صنعتی سمنان از جمله دیگر برنامه‌های وزیر صمت در استان است، ابراز کرد: شرکت در جشن احیا واحدهای راکد با حضور رئیس جمهور از دیگر برنامه‌های سفر وزیر صمت به استان سمنان است.

وی با بیان اینکه وزیر صمت امشب در سمنان نشست با کارآفرینان صنعت، معدن و تجارت و دانشگاهیان خواهد داشت، گفت: افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی شهید باکری فردا پنجشنبه از دیگر برنامه‌های وزیر صمت است.