هزار و ۲۶۴ نوعروس خراسان جنوبی راهی خانه بخت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اهدای هزار و ۲۶۴ سری جهیزیه به نوعروسان خراسان جنوبی خبر داد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: این سری جهیزیه شامل یخچال، تلویزیون، اجاق گاز، لباسشوئی و جاروبرقی بوده و ارزش ریالی هر سری جهیزیه با قیمت کارخانه بیش از ۳۲۰ میلیون ریال است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته‌امداد استان با بیان اینکه ازدواج به عنوان محبوب‌ترین بنا و اقدام در دین اسلام است و به دنبال خود نوعی مصونیت از گناه و آلودگی روح را به همراه خواهد داشت افزود: کمک هزینه ازدواج به شکل نقدی به نوعروسان مساعدت می‌شود.

حسینی ادامه داد: در کمک هزینه ازدواج که به شکل کالا اهدا می‌شود سعی شده کالاهای اساسی سبد جهیزیه تهیه شود که به علت خرید بدون واسطه از مراکز تولید، این کالاها با قیمت مناسب تهیه و اهدا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اهداف این نهاد را در زمینه ترویج ازدواج و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی در بر پایه ازدواج‌های آسان، کم هزینه و پایدار و تسهیل و ترویج ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار دانست، تصریح کرد: ارزش ریالی کل جهیزیه توزیع شده بیش ۳۹۸ میلیارد ریال است.

معاون کمیته امداد خراسان جنوبی با اشاره به طرح‌های مختلف کمیته امداد امام خمینی (ره) در زمینه توانمندسازی مددجویان گفت: این نهاد با اجرای طرح‌های مختلف زمینه کمک رسانی هر چه بهتر خیران و نیکوکاران به خانواده‌های نیازمند را فراهم کرده است که امیدواریم با همکاری و مشارکت حامیان در امر ازدواج، بتوانیم چنین فضایی را برای خانواده‌های تحت حمایت توسعه و فراهم کنیم.