چشم دنیا مبهوت اقتدار جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور صبح چهارشنبه در مراسم روز ارتش با گرامیداشت روز ارتش آن را روز تجلیل از ارتشیان دانست که در طول تاریخ انقلاب اسلامی، روزهای بزرگی و به یادماندنی برای ایرانیان رقم زده است، افزود: ارتش جمهوری اسلامی مردمی‌ترین ارتش دنیا است و ولایت پذیری و مردم پایه بودن در صحنه‌های مختلف را به اثبات رسانده است.

وی نقش ارتش را در پیروزی انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده ندانست و افزود: حضرت امام راحل مدال افتخار رضایت را بر سینه ارتش جمهوری اسلامی ایران نقش بستند و ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی، همانند برق و صاعقه بر سر توطئه گران وارد آمد.

وی ادامه داد: ارتش در حماسه هشت سال دفاع مقدس در کنار سایر نیروهای مسلح و مردم برابر همه جهانخواران ایستادند و اتحاد روز افزون نیروهای مسلح سبب عصبانیت دشمنان شده است.

استاندار مازندران با عنوان اینکه نیروهای مسلح از عناصر قدرت جمهوری اسلامی در منطقه به شمار می‌روند، افزود: نیروهای مسلح به برکت جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مکتبی و اسلامی هستند و قدرت آنان برگرفته از ایمان، فرماندهی هوشمندانه و مردمی بودن است.

حسینی پور گفت: ارتش با رویکرد معنوی و ارزشی دچار دگرگونی اساسی شده و به انواع تجهیزات مدرن و هوشمند مجهز شده است و در کنار سایر نیروهای مسلح دارای استقلال تصمیم گیری و اراده در انجام کار است.

وی گفت: اقتدار نیروهای مسلح هیمنه دشمنان را که برای ملت ایران شاخ و شانه می کشند، درهم می شکند و امنیت و اقتدار ایران اسلامی بر پایه نیروهای مؤمن و مقتدر هرگز قابل خدشه و شکست نخواهد بود و چشم دنیا مبهوت اقتدار جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بوده است.

وی از اقدام مقتدرانه سپاه پاسداران با همکاری نیروهای مسلح در حمله به رژیم کودک کش صهیونیستی اثبات حفظ حریم کشور دانست و گفت: این عملیات چندلایه در جهان بی نظیر بوده است و مناطق نظامی رژیم کودک کش صهیونیستی را در هم کوبید.