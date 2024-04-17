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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۴۵

استاندار زنجان:

ایران اسلامی از قدرت بازدارندگی فراتر از تصور برخوردار است

ایران اسلامی از قدرت بازدارندگی فراتر از تصور برخوردار است

زنجان- استاندار زنجان گفت: عملیات وعده صادق نشان داد که ایران اسلامی از قدرت بازدارندگی فراتر از تصور برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی صبح چهارشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش، با بیان اینکه در حال حاضر نیروهای مسلح ایران در اوج آمادگی رزمی و زرهی قرار دارند، گفت: اکنون به برکت رشادت‌های سپاه و ارتش در حوزه صنایع دفاعی کشور به دستاوردهای خوبی رسیده و هیچ نیازی به کشورهای دیگر نداریم.

وی با بیان اینکه امروز کشور به توانمندی‌های خوبی در حوزه صنایع دفاعی دست یافته است، ادامه داد: در حوزه دفاع و هوافضا نیروهای مسلح و ارتش حرف زیادی برای گفتن دارند و اتفاقات بزرگی در این زمینه در کشور رقم خورده است.

استاندار زنجان نیروهای مسلح ایران را نیروی توانمند و قابل اتکا عنوان کرد و گفت: آنچه نیروهای مسلح ما را متمایز می‌کند، فرهنگ شهادت، اراده خدایی و عزم جزم برای دفاع از آرمان‌ها است.

افشارچی با بیان اینکه استکبار جهانی همواره در تلاش هست به صورت‌های مختلف به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کند، افزود: برای داشتن استقلال باید پایه‌های دفاعی و نظامی را محکم کرد، این راهبرد را قانون اساسی بر عهده رهبری گذاشته است و رهبر معظم انقلاب نیز با درایت و دقت این مهم را محقق کرده اند.

وی با اشاره به عملیات «وعده صادق» افزود: امروز اسرائیل در موضع ضعف قرار دارد و در صورت هر تحرکی، ۱۰ برابر پاسخ آن را دریافت خواهد کرد.

استاندار زنجان گفت: نظام از همان ابتدا راهبرد خود را تقویت و پشتیبانی از فلسطین قرار داد و رفته رفته با تقویت جبهه مقاومت رژیم صهیونیستی به نوعی در محاصره قرار گرفت.

کد مطلب 6080584

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