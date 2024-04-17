به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، طی روزهای گذشته محافل رسانه ای به ویژه روزنامه های رژیم صهیونیستی با انتشار گزارش های مختلف به قدرت نظامی ایران و ضعف این رژیم که در عملیات وعده صادق نمایان شد، اذعان کردند.

در این میان مقامات کنونی و سابق رژیم صهیونیستی نیز با اظهارنظرهایی بر قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران صحه گذاشته اند.

«متان ولنایی» معاون سابق وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و ژنرال نیروهای ذخیره ارتش این رژیم اذعان کرد: این تصور ما که می توانیم مانع حماس و ایران شویم و در برابر آنها قدرت بازدارندگی داشته باشیم اشتباه بود.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نیز روز گذشته اذعان کرد که پایگاه هوایی «نواتیم» هدف حمله‌های موشک‌های ایران قرار گرفته است.

این روزنامه ادامه داد: پایگاه نواتیم مهمترین پایگاه هوایی در اسراییل به شمار می‌رود.

شبکه تلویزیونی ای‌بی‌سی آمریکا در گزارشی نوشته بود که در پی عملیات ترکیبی پهپادی-موشکی تهران علیه تل‌آویو، دست کم ۹ موشک به دو پایگاه هوایی اسراییل اصابت کرده و خسارت قابل توجهی به تل‌آویو تحمیل کرده است.