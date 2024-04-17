تاکید یک مقام تبلیغی برتکریم مقام دختران استان تهران طی دهه کرامت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح چهارشنبه در اولین جلسه ستاد برگزاری دهه کرامت استان تهران که در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این استان و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها برگزار شد، ضمن تبریک دفاع مشروع و موفقیت آمیز سپاه مقتدر و نیروهای مسلح در هدف قرار دادن مراکز نظامی رژیم غاصب صهیونیستی اسرائیل گفت: باید همه در تبیین این اقدام مهم و بی نظیر تلاش کنند.

محمودی افزود: مناسبت‌های دینی و انقلابی یکی از این فرصت‌های تبیین است که باید به خوبی از آنها استفاده شود.

رئیس ستاد دهه کرامت استان تهران با اشاره به اهمیت دهه کرامت از ۲۱ الی ۳۱ اردیبهشت ماه افزود: باید همه دستگاه‌ها و فعالان مردمی جهت گرامیداشت این ایام پر سرور و تکریم مقام دختران برنامه ریزی مناسب را داشته باشند.

وی با اشاره به دبیری ستاد توسط مدیر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان تهران خواستار توجه جدی به این مناسبت مهم شد.

در این جلسه حجت‌الاسلام عالمی مدیر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان تهران نیز طی سخنانی از همگان خاصه تشکل‌ها و فعالان مردمی خواست در برگزاری هرچه با شکوه تر مراسم دهه کرامت همت گمارند.

در ادامه این جلسه محوریت برنامه‌ها در بقاع متبرکه استان تهران به ویژه امام زاده‌های خانم، برگزاری برنامه‌های معنوی با حضور خادمیاران رضوی، برنامه‌های ویژه در مدارس، دانشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها، فضاسازی تبلیغی مناسب و تهیه محتواهای تبلیغاتی از جمله برنامه‌های پیشنهادی بود که مقرر شد، برنامه‌های دستگاه‌ها و مجموعه‌ها ارائه شود.