به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد شفیعی صبح چهارشنبه در مراسم روز ارتش در قزوین با گرامیداشت یاد شهدای لشگر زرهی قزوین اظهار کرد: با تمام توان تلاش خواهیم کرد تا راه این شهدا و تمامی شهدای اسلام و انقلاب را ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی با قدرت تر از همیشه و با اقتدار از کیان انقلاب اسلامی و ایران دفاع می‌کند، افزود: برخی‌ها در ابتدا به دنبال کنار گذاشتن ارتش بودند اما با درایت بنیانگذار کبیر انقلاب این حربه بدخواهان نتیجه نداد.

فرمانده قرارگاه لشگر ۱۶ زره تصریح کرد: ارتش در طی انقلاب اسلامی همواره در کنار ملت و حافظ انقلاب و کشور بوده و پاسخ اعتماد بنیان گذار کبیر انقلاب را داد.

وی در پایان تاکید کرد: ارتش امروز با حفظ آمادگی و اقتدار در کنار مردم است و با اطاعات از فرامین فرماندهی کل قوا از ایران اسلامی دفاع می‌کند.