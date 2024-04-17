  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۷

فرمانده قرارگاه لشگر ۱۶ زرهی:

ارتش امروز با حفظ آمادگی و اقتدار در کنار مردم است

ارتش امروز با حفظ آمادگی و اقتدار در کنار مردم است

قزوین- فرمانده قرارگاه لشگر ۱۶ زرهی گفت: ارتش امروز با حفظ آمادگی و اقتدار در کنار مردم است و با اطاعت از فرامین فرماندهی کل قوا از ایران اسلامی دفاع می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد شفیعی صبح چهارشنبه در مراسم روز ارتش در قزوین با گرامیداشت یاد شهدای لشگر زرهی قزوین اظهار کرد: با تمام توان تلاش خواهیم کرد تا راه این شهدا و تمامی شهدای اسلام و انقلاب را ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی با قدرت تر از همیشه و با اقتدار از کیان انقلاب اسلامی و ایران دفاع می‌کند، افزود: برخی‌ها در ابتدا به دنبال کنار گذاشتن ارتش بودند اما با درایت بنیانگذار کبیر انقلاب این حربه بدخواهان نتیجه نداد.

فرمانده قرارگاه لشگر ۱۶ زره تصریح کرد: ارتش در طی انقلاب اسلامی همواره در کنار ملت و حافظ انقلاب و کشور بوده و پاسخ اعتماد بنیان گذار کبیر انقلاب را داد.

وی در پایان تاکید کرد: ارتش امروز با حفظ آمادگی و اقتدار در کنار مردم است و با اطاعات از فرامین فرماندهی کل قوا از ایران اسلامی دفاع می‌کند.

کد مطلب 6080670

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها