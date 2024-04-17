۴۱ درصد تصادفات فوتی سال گذشته تهران مربوط به عابران پیاده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمنی در خصوص ترددهای عابرین در معابر توضیح داد و گفت: برابر ماده ۲۱۵ آئین نامه راهنمایی و رانندگی عابرین پیاده مکلف هستند در هنگام عبور از سطح معابر حتماً از پیاده رو عبور کنند.

وی افزود: در جاهایی که پیاده رو نیست عابرین پیاده باید از سمت چپ معبر و خلاف جهت دیگر وسایل نقلیه عبور کنند و دلیل آن هم این است که وسایل نقلیه‌ای که از روبرو در حال تردد هستند آنها را ببینند و اگر یک درصد حواس راننده پرت شد و به سمت آنها رفت عابرین بتوانند جان خود را نجات دهند.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: بر اساس همین ماده ۲۱۵ عابرین پیاده گرامی از پریدن و دویدن ناگهانی در سطح معابر باید جدا خودداری کنند.

سرهنگ مؤمنی افزود: همچنین تردد عابرین پیاده در سطح معابر بزرگراهی ممنوع است و اگر زمانی که می‌خواهند به سمت دیگر بروند باید از گذرگاه‌های عابرین پیاده و پل‌های هوایی که به همین منظور تعبیه شده است استفاده کنند.

وی گفت: عابر پیاده ای که از عرض معابر بزرگراهی عبور می‌کند مسلماً اگر تصادفی برای او روی دهد همکاران بنده به او نیز سهم تقصیر می‌دهند. بله عابرین پیاده هم بر اساس ماده ۲۱۵ آئین نامه راهنمایی و رانندگی در تصادفاتی که از محل‌های ممنوع عبور می‌کنند سهم تقصیر می‌گیرند.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: ۴۱ درصد از تصادفات منجر به فوت شهر تهران در سال گذشته مربوط به عابرین پیاده بوده است. وقتی این آمار را بررسی می‌کردیم دریافتیم که بالای ۶۰ درصد از این آمار مربوط به تصادفات عابرین در معابر بزرگراهی بوده است. یعنی جایی اتفاق افتاده است که دقیقاً عابرین پیاده نباید از آنجا تردد می‌کردند. در تمام این ۶۰ درصد به عابرین پیاده سهم تقصیر داده‌ایم.