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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۵۵

رییس اداره پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان:

ارتفاع بارش در زرآباد به ۲۷۰ میلیمتر رسید

ارتفاع بارش در زرآباد به ۲۷۰ میلیمتر رسید

زاهدان_ رییس اداره پیش بینی و مدیریت مخاطرات وضع هوای هواشناسی سیستان و بلوچستان از رسیدن ارتفاع بارش ها در زرآباد به ۲۷۰ میلیمتر خبر داد.

علی ملاشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: با صدور دو هشدار صادر شده سطح قرمز هواشناسی جوی و دریایی شماره یک، از تمامی ایستگاه هواشناسی و باران سنجی گزارش باران مخابره شد، از چابهار ۱۳۱.۶، کنارک ۲۲۹، زاهدان ۱۱.۶، راسک ۴۷، ایرانشهر ۵۳.۶، بمپور ۶۳، دلگان ۳۹، خاش ۲۸، سراوان ۴۰، مهرستان ۵۵، نصرت آباد ۴.۶، میرجاوه ۲.۵، زابل ۱.۷ زهک ۰.۴ میلی متر باران گزارش شد.

وی بیان کرد: براساس نتایج نقشه‌های پیش بینی و پیش یابی هواشناسی، بارش‌های رگباری تا فردا شب در سطح استان با شدت کمتر در استان تداوم دارد.

ملاشاهی توصیه کرد: در طی ایام مدت فعالیت این سامانه بارشی، ساکنان مناطق تحت تأثیر، از چرای دام در ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی و دریایی پرهیز کرده و از اسکان و تردد در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه در زمان بارندگی خودداری و از محصولات کشاورزی محافظت کنند.

کد مطلب 6080698

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