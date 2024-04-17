به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، هادی سفیدمو در نشستی با مجری و کارشناسان دفتر شناسایی و جمع آوری برق‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز شرکت توزیع برق مشهد با تأکید بر لزوم ساماندهی و توسعه صنعت رمز ارز در کشور گفت: شرکت توانیر از سرمایه گذاری‌های قانونی در این حوزه حمایت کرده و آمادگی دارد تا برق مورد نیاز مراکز استخراج رمز ارز مجاز را با تعرفه‌های مصوب تأمین کند.

سفیدمو افزود: با توجه به آثار هاویینگ، لازم است تا دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به حوزه رمز ارز به‌روزرسانی شود و در این زمینه از نظرات و پیشنهادات کارشناسان و فعالان این حوزه استفاده خواهد شد.

بر اساس دستورالعمل‌های موجود سرمایه‌گذاران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدید پذیر در حوزه تولید رمز ارز فعالیت کنند.

مجید حسن نژاد مجری رمز ارز توزیع برق مشهد نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت اقدامات حوزه رمز ارز در شرکت توزیع برق مشهد گفت: در حال حاضر، شرکت توزیع برق مشهد اقدامات متعددی برای شناسایی و برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارزها انجام داده و با همکاری سایر دستگاه‌ها، از جمله دادستانی، نیروی انتظامی و اداره جرم یابی، با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.