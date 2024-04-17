آغاز مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت پسران و دختران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون اسکیت، مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت از فردا (پنجشنبه) به میزبانی استان مرکزی و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان آغاز خواهد شد.

این مسابقات در ۲ بخش آقایان و بانوان به میزبانی آکادمی اسکیت اراک برگزار خواهد شد و اسکیت‌بازان روز پنجشنبه سی‌ام فروردین ماه در بخش آقایان و روز جمعه سی و یکم فروردین ماه در بخش بانوان برای تعیین نفرات برتر با هم مصاف خواهند داد.

ورزشکاران در پیست ۲۰۰ متر و در مواد ۲۰۰ متر رقابتی، ۵۰۰ متر، ۱۰۰۰متر به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

مرحله بعدی این رقابت‌ها نیز روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه در پیست ROAD و به میزبانی آکادمی ملی اسکیت آزادی انجام خواهد شد.