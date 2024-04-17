به گزارش خبرنگار مهر، رضوان باقلاچی صبح چهارشنبه در نشست با تشکلهای مردمنهاد اردبیل اظهار کرد: تشکلهای مردمنهاد ایدههای خود را درباره «جهش تولید با مشارکت مردم» ارائه دهند.
وی با اشاره به شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم بر ارائه ایده از سوی تشکلهای مردمنهاد درباره تولید و بهویژه تولیدات فرهنگی تأکید و خاطرنشان کرد: با توجه به قرارگیری در سال جهش تولید با مشارکت مردم ارائه ایده از سوی تشکلهای مردمنهاد درباره تولید و بهویژه تولیدات فرهنگی مورد تأکید بوده و هر کدام از این تشکلها برای حوزه جهش تولید در رشته مربوط ایده داشته باشد، حمایتهای لازم از آن به عمل میآید.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل فعالیتهای شاخص فرهنگی با همکاری تشکلهای مردمنهاد در سال گذشته را یادآور شد و بیان کرد: اجرای برنامههای فرهنگی در اردبیل نسبت به سالهای گذشته از رشد ۴ برابری برخوردار است.
باقلاچی افزود: از جمله برنامههای شاخص فرهنگی کنگره بزرگداشت شهدای استان و رویداد بینالمللی اردبیل ۲۰۲۳ بود که با حضور سفرای کشورهای عضو اکو برگزار شد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل اظهار کرد: در سال گذشته تنها استانی که در سطح کشور به واسطه فعالیت موسسات خیریه و مدیران اوقاف مورد تجلیل قرار گرفت، اردبیل بود که این موفقیت را مدیون تلاش پیشکسوتان این حوزهها هستیم.
باقلاچی بیان کرد: از دیگر برنامههای مشارکتی تشکلهای مردمنهاد که بهصورت خیرخواهانه اجرا شد، حضور ۳۰۰ چشمپزشک و دندانپزشک نیکوکار در شهرستان محروم کوثر بود که خدمات رایگان پزشکی بهمدت ۲۰ روز به اهالی این شهرستان ارائه کردند.
وی با اشاره به برگزاری هفته تشکلهای مردمنهاد در اواخر مرداد، خواستار هماهنگی برای ارائه برنامه در این هفته و مناسبتهای مختلف سال شد و تصریح کرد: روز اردبیل از جمله مهمترین مناسبتهای مرداد است و با توجه به تأکیدات مقام عالی استان مبنی بر برگزاری برنامههای ویژه در این روز و هفته تشکلهای مردمنهاد، لازم است اعضای تشکلهای مردمنهاد نسبت به ارائه طرح و ایده تا پایان اردیبهشت اقدام کنند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل از ابلاغ دو طرح نوآوری و نهضت مشارکت اجتماعی برای تشکلهای مردمنهاد خبر داد و خواستار ثبت مشخصات تشکلها در سایت مربوط شد.
باقلاچی گفت: این طرحها با هدف افزایش مشارکت در ارائه ایدهها توسط تشکلها اجرا میشود و ایدههای قابل اجرا نیز مورد حمایت قرار میگیرند.
وی از برنامهریزی برای برگزاری کارگاههای آموزشی تشکلهای مردمنهاد خبر داد و خواستار مشارکت تیمی اعضای هیأت مدیره تشکلها در برگزاری کارگاهها شد.
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