به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا براتی‌زاده صبح چهارشنبه در همایش گرامی‌داشت روز ارتش که در مجموعه صدف بجنورد برگزار شد، گفت: بدون شک ولایت پذیری، اخلاص و تعهد انقلابی از عوامل اقتدار، صلابت و پیشرفت‌های روزافزون نیروهای مسلح کشور به شمار می‌رود و در این میان برادران ارتشی ما ثابت کردند که همواره و در همه احوال نسبت به آرمان‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران معتقد و متعهد هستند و تا پای جان در دفاع از این مرز و بوم ایستادگی خواهند کرد.

وی ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره بیش از ۴۸ هزار شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران به ویژه امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی از تلاش‌های کلیه نیروهای مسلح کشور در راستای حفظ امنیت و حراست از کیان این مرز و بوم قدردانی کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی خاطر نشان کرد: ۸ سال دفاع مقدس بهترین میدان جهت تعریف توانمندی‌ها و در عین حال رشادت‌های ارتشیان جان بر کف ما بود که عاشقانه پا در میدان نبرد گذاشتند و اجازه ندادند ذره‌ای از خاک کشور عزیز ما به دست دشمن بیافتد.

حجت الاسلام براتی‌زاده ضمن مقایسه‌ی توانمندی‌ها، اقتدار و پیشرفت‌های سخت افزاری و نرم افزاری نیروهای مسلح در ابعاد مختلف دفاعی با دیگر حوزه‌ها، مهمترین عامل موفقیت در این بخش‌ها را حرکت این دلاوران در امتداد ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی به ویژه ولایت پذیری و اطاعت کامل از ولایت مطلقه فقیه و رهبری بیان کرد.