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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۵۷

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد:

۲ هزار و ۵٠٠ برنامه فرهنگی طی کنگره ملی شهدای استان اجرا می شود

۲ هزار و ۵٠٠ برنامه فرهنگی طی کنگره ملی شهدای استان اجرا می شود

یاسوج_ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲ هزار و ۵٠٠ برنامه فرهنگی طی برگزاری اجلاسیه های کنگره ملی شهدای استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان صبح چهارشنبه در یادواره شهدای هنرمند کهگیلویه و بویراحمد افزود: اگر امروز حرفی در عرصه هنر و فرهنگ داریم، حاصل تلاش هنرمندان است.

وی با تاکید بر تبیین دوران دفاع مقدس به عنوان سند افتخار در جامعه، اظهار کرد: طی برگزاری کنگره شهدای استان، برنامه‌های متعددی پیش بینی شده است.

درخشان با بیان اینکه ۲ هزار و ۵٠٠ برنامه فرهنگی و هنری در استان اجرایی خواهد شد، عنوان کرد: تحقق ۳٠ فیلم مستند و داستانی را خواهیم داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان گفت: تولید ۲٠ سرود و ۱٠ موسیقی فاخر از دیگر هدفگذاری های انجام شده است.

درخشان گفت: در مجموع خلق آثار متعدد هنری و تجسمی در جریان کنگره شهدا را خواهیم داشت.

کد مطلب 6080766

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