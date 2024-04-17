پیشتازی بانک ملی در واگذاری ها با ثبت رکوردهای جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا موفق شد تا در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت سیزدهم، در طول سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد ریال از اموال، دارایی‌ها و شرکت‌های تابعه خود را واگذار کند.

این میزان واگذاری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با ثبت رشد ۶۰۲ درصدی منجر به بالاترین میزان ریالی واگذاری در این هلدینگ زیر مجموعه بانک ملی ایران شده است.

گفتنی است بانک ملی ایران در سال جاری نیز روند واگذاری‌ها را با توجه به سیاست‌های ابلاغی از سوی دولت محترم و در راستای تحقق شعار سال که با نام «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، با قدرت ادامه خواهد داد.