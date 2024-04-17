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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۵۳

توسط آینده پویا؛

پیشتازی بانک ملی در واگذاری ها با ثبت رکوردهای جدید

پیشتازی بانک ملی در واگذاری ها با ثبت رکوردهای جدید

بالاترین میزان واگذاری بنگاه ها و اموال هلدینگ آینده پویا از شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران با برگزاری بیش از ۱۳ مرحله مزایده عمومی در سال ۱۴۰۲ رقم خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا موفق شد تا در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت سیزدهم، در طول سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد ریال از اموال، دارایی‌ها و شرکت‌های تابعه خود را واگذار کند.

این میزان واگذاری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با ثبت رشد ۶۰۲ درصدی منجر به بالاترین میزان ریالی واگذاری در این هلدینگ زیر مجموعه بانک ملی ایران شده است.

گفتنی است بانک ملی ایران در سال جاری نیز روند واگذاری‌ها را با توجه به سیاست‌های ابلاغی از سوی دولت محترم و در راستای تحقق شعار سال که با نام «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، با قدرت ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6080803

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