به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم جلیل مقدم ضمن گرامیداشت روز ارتش، اظهار داشت: ارتش در بحبوحه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با ملت ایران هم صدا شد و به عنوان نخستین بازوی توانمند انقلاب در جهت تحقق اهداف نظام تلاشهای بیشائبهای انجام داد.
وی افزود: اول انقلاب در میان هیاهو و جنجالی که در کشور توسط دشمنان انقلاب، گروههای معاند، بدخواهان فتنهگران و بیبصیرتها به پا شده بود برخیها شعار انحلال ارتش را سر دادند.
مقدم عنوان کرد: حضرت امام (ره) با دوراندیشی و تدابیر حکیمانهای که داشتند ارتش را امید ملت لقب دادند و در ۲۶ فرودین ۱۳۵۸ در پیامی تاریخی خطاب به ملت شریف ایران، روز ۲۹ فرودین ماه را به عنوان روز ارتش نامگذاری کرده و در این روز از ارتشیان خواستند با ساز و برگ نظامی در مقابل مردم رژه برگزار کنند.
جانشین قرارگاه مقدم جنوب نیروی دریایی ارتش عنوانکرد: مردم در ۲۹ فرودین ۱۳۵۸ ارتشیان جان بر کف را مورد عنایت و لطف خود قرار دادند.
وی ادامه داد: رزمندگان غیور ارتش در بزنگاههای حساس کشور نام نیکی از خود بر جای گذاشتهاند و در شکلگیری، پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی و دوران سراسر افتخار دفاع مقدس و بعد از آن نقش پررنگ و بصیرانه ای از خود به ثبت رساندهاند.
ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی در هرمزگان عنوانکرد: زمانی که سایر قوای رزم از آمادگی کافی برخوردار نبودند؛ ارتش در کردستان، ترکمنصحرا، هامون، سیستان و بلوچستان، اهواز و آذربایجان سنگ تمام گذاشت و آتش فتنهها را یکی پس دیگری با تقدیم شهدای بسیاری خاموش کرد.
جلیل مقدم عنوانکرد: در زمانی که قدرتهای جهان و در رأس آنها آمریکای جنایتکار بر تنور جنگ میدمیدند و رژیم بعث عراق جنگ طاقتفرسا را آغاز کرد، ارتشیهای قهرمان ۸ سال رشادت به خرج دادند و با همراهی سایر نیروهای مسلح برگ زرین دیگری در کارنامه خود ثبت کردند.
جانشین قرارگاه مقدم جنوب نیروی دریایی ارتش اظهار داشت: تقدیم ۴۸ هزار شهید در ارتش و هزاران بابایی، شیرودی، فلاحی، صیاد، فکوری، کشوری، آبشناسان و … بهای این ظفرمندیهای ارتش بود.
امیر مقدم عنوانکرد: دفاع ۳۴ روزه تکاوران دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از خرمشهر و معطل کردن ارتش تا بن دندان مسلح رژیم بعث که آمده بود هفت روزه تهران را تصرف کند از دیگر افتخارات ارتش است، ارتش در آن روزها برای باز پس گیری پیکر یک دختر شهید ایرانی ۵ شهید تکاور را تقدیم کرد.
ارشد نظامی ارتش در هرمزگان در بخش دیگر سخنانش عنوانکرد: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در تولید تجهیزات خودکفا، در تولید علم پر توان، در فرهنگ و باور مکتبی درخشان و در روحیه فدای ملت شدن صادق است و بدون نگاه به دستهای دشمنان روی پای خود ایستاده است.
وی بیانکرد: موشکهای ایرانی اقتدارشان برای جهانیان مشخص شده است و جنگندههای ارتش با نام صاعقه طوفان بر سر دشمنان به پا میکنند و با نام کوثر آسمان امنمان را برای ملت تبرک میکنند.
جانشین قرارگاه مقدم جنوب نیروی دریایی ارتش افزود: ناوهای تمام ایرانی همچون جماران، دنا و سهند در دور دستها بر گرده امواج میکوبند و گوشزد میکنند که بایستی به احترام نام ایرانی آرام بگیرند و همین چند ماه قبل بود که ناوگروه ۸۶ رزمی جمهوری اسلامی ایران بیش از ۶۰ هزار کیلومتر را در اقیانوسها طی کرد و تحیر همگان را برانگیخت.
وی ادامه داد: امروز حرکات ارتش اثر راهبردی منطقهای و فرامنطقهای دارد چنانچه اگر امروز نفتکشهای ایرانی تنها با پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران حتی بدون اسکورت پیش چشمان ارتش آمریکا تا ونزوئلا پیش میروند از ترس نیروهای مسلح و ارتش است که میداند یک ارتش مقتدر پشت هر نفتکش و کشتی ایرانی ایستاده است و اگر لازم باشد در دور دستها با دشمن مقابله خواهد کرد.
امیر مقدم تاکید کرد: اگر جنگنده هیچ ابرقدرتی نمیتواند وارد حریم هوایی کشورمان شود علتش ناتوانی آنها است و این قدرت و اقتدار نظام اسلامی است.
وی خاطرنشانکرد: غرش موشکها و پهپادهای ایرانی در عملیات وعده صادق حاصل دوراندیشی امامین انقلاب است که موجب بازدارندگی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است و نشان داد که عمق راهبردی نظام به چه میزان است.
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