مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز جاری (۲۹ فروردین) روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و تجلیل از حماسه آفرینیهای نزاجا، مراسم رژه نیروهای مسلح در محل فرماندهی لشکر ۹۲ زرهی خوزستان برگزار شد.
در این مراسم استاندار خوزستان گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح کشورمان در عملیات وعده صادق در دفاع از میهن اسلامیمان اقتدار و حماسه آفریدند.
علی اکبر حسینی محراب با گرامی داشت روز ارتش افزود: نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه در راه دفاع از ایران اسلامی مجاهدت میکنند و برای ملت ما عظمت و عزت میآفرینند.
در این مراسم یگانهای پیاده و خودرویی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی با حرکت از مقابل جایگاه، اقتدار خود را در دفاع از کیان و مرزهای میهن اسلامی به نمایش گذاشتند.
همچنین در مراسم رژه نیروهای مسلح تجهیزات سبک و سنگین نظامی، سامانههای پدافند هوایی و مخابراتی به نمایش گذاشته شد.
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