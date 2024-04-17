مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز جاری (۲۹ فروردین) روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و تجلیل از حماسه آفرینی‌های نزاجا، مراسم رژه نیروهای مسلح در محل فرماندهی لشکر ۹۲ زرهی خوزستان برگزار شد.

در این مراسم استاندار خوزستان گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح کشورمان در عملیات وعده صادق در دفاع از میهن اسلامی‌مان اقتدار و حماسه آفریدند.

علی اکبر حسینی محراب با گرامی داشت روز ارتش افزود: نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه در راه دفاع از ایران اسلامی مجاهدت می‌کنند و برای ملت ما عظمت و عزت می‌آفرینند.

در این مراسم یگان‌های پیاده و خودرویی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی با حرکت از مقابل جایگاه، اقتدار خود را در دفاع از کیان و مرزهای میهن اسلامی به نمایش گذاشتند.

همچنین در مراسم رژه نیروهای مسلح تجهیزات سبک و سنگین نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی و مخابراتی به نمایش گذاشته شد.