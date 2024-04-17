خانواده سرباز شهید «عدنان تخت رونده»مورد تجلیل قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهر، در راستای احیای نام و یاد شهدای شهرستان سیروان استان ایلام؛ با حضور مسئولان شهرستان سیروان از خانواده محترم شهید عدنان تخت رونده ضمن دیدار تجلیل به عمل آمد.

در این دیدار برادر شهید که از یادگاران هشت سال دفاع مقدس است به بیان خاطرات خود در کشور لبنان‌و کشورهای عربی از خدمت ارزشمند در کنار رزمندگان حزب الله به بحث و گفتگو پرداخت.

شهید عدنان تخت رونده فرزند سیدمحمد اهل روستای لرینی در بیست و هشتم اسفند ۱۳۶۴، در بانه بر اثر اصابت گلوله توسط گروه‌های ضد انقلاب شهید شد.