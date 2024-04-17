خبرنگار مهر اصفهان رتبه برتر دومین جشنواره «قاصد آب» را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان دومین دوره جشنواره مطبوعاتی «قاصد آب» ظهر چهارشنبه ۲۹ فروردین تجلیل شدند.

در این دوره جشنواره قاصد آب ۲۰۱ اثر در هفت قالب، سرمقاله و یادداشت، خبر، گزارش، مصاحبه، تیتر، کاریکاتور و هفت اینفوگرافی به دبیرخانه ارسال و داوری شد که ۲۱ اثر حائز رتبه شدند.

ندا سپاهی خبرنگار خبرگزاری مهر اصفهان نیز در این دوره از جشنواره برای دومین سال پیاپی عنوان برتر بخش گزارش را کسب کرد.

این جشنواره به همت شرکت آب و فاضلاب و شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان از ۱۵ دی ماه تا ۳۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ برگزار شده بود.

کمک به افزایش کمی و کیفی آثار منتشر شده در رسانه‌ها به ویژه آب و آشنایی هرچه بیشتر روزنامه نگاران با صنعت آب و آبفا و نیز شناسایی استعدادها و ظرفیت‌های کشور و به خصوص استان اصفهان در عرصه رسانه از اهداف جشنواره مطبوعاتی قاصد آب است.

محورهای بخش اصلی دومین جشنواره «قاصد آب»، احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، تغییر اقلیم، فرونشست، مدیریت یکپارچه حوضه زاینده رود، مدیریت مصرف آب در کشاورزی، صنعت و نقش آب و پساب در محیط زیست، طرح ملی جهاد آبرسانی در روستاهای استان اصفهان، فرهنگ سازی رفتار در مدیریت مصرف آب شرب، تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب استان اصفهان، توزیع عادلانه آب، آب خاکستری، بازچرخانی آب، سازگاری با کم آبی، ارزش آب، سواد آبی و مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها در مساله آب بود.

همچنین در «پویش شهروند مروج» شهروندان، در بخش جانبی این دوره از جشنواره آثاری با موضوع رفتارهای نادرست دیگران در مصرف نظیر شستشوی معابر، نشت کولر، آبیاری فضای سبز، شستشوی خودرو، شستشوی فرش با آب شهری و از همه مهم‌تر انشعاب غیر مجاز و نصب پمپ مستقیم بر روی شبکه، فیلم‌های ۶۰ ثانیه‌ای خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

«پویش حافظ آب» نیز از دیگر بخش‌های جانبی این دوره از جشنواره بود که آثار با موضوعات حفاظت منابع آب سطحی، آب زیرزمینی و کیفیت منابع آب در قالب فیلم‌های ۶۰ ثانیه‌ای به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.