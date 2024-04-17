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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۴۸

رونمایی وزارت دفاع روسیه از بیش از ۳۰ نوع سلاح در حضور شویگو

رونمایی وزارت دفاع روسیه از بیش از ۳۰ نوع سلاح در حضور شویگو

وزارت دفاع روسیه در حضور وزیر دفاع این کشور از بیش از ۳۰ نوع اسلحه و تجهیزات جدید رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه در مرکز نمایشگاهی(Patriot Congress and Exhibition Center) خارج از مسکو حضور پیدا کرد. در این مراسم از بیش از ۳۰ نمونه اسلحه و تجهیزات نویدبخش رونمایی شد.

وزارت دفاع روسیه دراین‌باره نوشت: سرگئی شویگو، ژنرال ارتش در مراسم رونمایی از بیش از ۳۰ نمونه اسلحه، ادوات نظامی و تجهیزات ویژه تولیدشده در ۱۸ کارخانه صنایع دفاعی از جمله صنایع خودروهای رباتیک، حضور پیدا کرد.

به نوشته وزارت دفاع روسیه، شویگو همچنین دستور تسریع تولید سلاح‌هایی را که در مناطق عملیات نظامی روسیه در اوکراین به دست ارتش مسکو آزمایش شده است، صادر کرد.

کد مطلب 6080913

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    نظرات

    • US ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      8 4
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      خنده داره که تمام دولت ها از صلح واتش بس حرف میزنند ولی در عمل همشون بفکر تجهیزات پیشرفته جنگی ومهات وبمب هسته وموشک هستند فقط وفقط خدا می‌تونه جمعیت دنیا رو از دست دولت ها نجات بده خدا با هر سیستمی که دوست داری مردم رو نجات بده
      • محمد IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
        0 0
        به خدا برای باز دارندگی واجب ،حتی از نان شب ،اوکراین نداشت،غزه نداشت،حال روزشان روببین
      • امید IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
        0 0
        شما اول اون پرچم دروغین عزیزت رو بردار بعد ادعای بشردوستی وووو
      • IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
        0 0
        اگر صلح می خواهی آماده جنگ باشه. این یه قانونه
      • کامی IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
        0 0
        هنوز گیر اقامت امریکا هستی؟
    • IR ۰۳:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      2 0
      پاسخ
      در دست هم کنیم اقتصاد آمریکا و اسرائیل نابود کنیم،
    • محمد IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      بایدبدانیم برای چه میجنگیم.🌹
    • رضا IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      صلح خوبه دنیا را به جنگ نکشید صلح بر قرار کنید
    • ضامن IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
      1 10
      پاسخ
      روسیه در میدان جنگ درمانده شده و در حال تبلیغات هستش
      • ایرانی IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
        1 0
        درمانده شده؟30درصدخاک اوکراین تسخیر کرده بااینکه همه دنیاپشت اوکراین بودن.بعدمیگی درمانده!!!!!!!!!!!
    • IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
      7 3
      پاسخ
      درودبه روسیه .واقعاابرقدرت واقعیه دنیاس.بدون کمکه دیگران ازکشورش دفاع میکنه.مثل آمریکانیس که وقتی میخوادبه یه کشورضعیفی حمله کنه چندتاکشورهم جمعمیکنه بااوناحمله میکنه ازترسش.
    • عادل IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
      10 4
      پاسخ
      روسیه تنها کشوری بود که توانست دنیا رو میخ کوب کنه و با تمام وجود جواب کشورهای غربی و امریکایی رو داد و اروپایی رو هر طور که آنها خواستند گستاخی کنند خدایی پای حرف و حق خودش ایستاد کشور روسیه من خودم از پوتین زیاد خوشم نمی آید ، و زیاد علاقه ای ندارم اما خیلی خیلی خیلی کار بزرگی رو انجام داد 🥰🌺🤔

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