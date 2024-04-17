رونمایی وزارت دفاع روسیه از بیش از ۳۰ نوع سلاح در حضور شویگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه در مرکز نمایشگاهی(Patriot Congress and Exhibition Center) خارج از مسکو حضور پیدا کرد. در این مراسم از بیش از ۳۰ نمونه اسلحه و تجهیزات نویدبخش رونمایی شد.

وزارت دفاع روسیه دراین‌باره نوشت: سرگئی شویگو، ژنرال ارتش در مراسم رونمایی از بیش از ۳۰ نمونه اسلحه، ادوات نظامی و تجهیزات ویژه تولیدشده در ۱۸ کارخانه صنایع دفاعی از جمله صنایع خودروهای رباتیک، حضور پیدا کرد.

به نوشته وزارت دفاع روسیه، شویگو همچنین دستور تسریع تولید سلاح‌هایی را که در مناطق عملیات نظامی روسیه در اوکراین به دست ارتش مسکو آزمایش شده است، صادر کرد.