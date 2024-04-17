۱۲۸ میلیاردتومان اعتبار برای مسیر یاسوج- سی سخت تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد روستا ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: عملیات ساخت یکی از تونل‌ها به پایان رسیده و تونل دوم این جاده نیز، ۶۰ درصد پیشرفت دارد.

وی بیان داشت: با آغاز عملیات احداث این طرح مسیر یاسوج به سی سخت در محدوه ده برآفتاب مسدود و مسیر جایگزین در نظر گرفته می‌شود.

روستا با بیان اینکه رفع نقاط حادثه خیز دو مسیر جایگزین محور یاسوج به سی سخت توسط دستگاه‌های مربوطه ضرورت دارد، گفت: این طرح از مصوبات دور اول سفر دولت به استان است که ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد و با موافقت نامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام گرفته هر ساله نیز اعتباری به این طرح اختصاص داده می‌شود.

وی افزود: دو تونل رفت و برگشت در این محور در حال احداث است و دو مسیر بیاره و توت نده به عنوان مسیر جایگزین جاده یاسوج به سی سخت در نظر گرفته شده که باید ساماندهی شده و نقاط حادثه خیز آنها رفع شود.

روستا اظهار داشت: مسیر توت نده دارای چند پیچ با شیب زیاد است که قرار شد این موارد توسط راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رفع و علائم رانندگی نصب شود و همچنین ارتفاع خاکریز اطراف جاده افزایش یابد تا از تصادفات رانندگی جلوگیری شود.

وی افزود: مشکل اصلی در مسیر بیاره نیز تقاطعی است که به محور یاسوج به اصفهان ختم می‌شود و دارای معارض است.

روستا تصریح کرد: باید با مالک جلسه‌ای برگزار شده و رفع معارض انجا شود که با رفع نقاط حادثه خیز و بهسازی و نصب علائم راهنمایی و رانندگی به زودی محور یاسوج به سی سخت در محدوده ده برآفتاب مسدود می‌شود.

وی افزود: به دلیل گردشگر پذیر بودن سی سخت نیاز است، مشکلات مربوط به مسیرهای جایگزین رفع و هر دو مسیر زیر بار ترافیک برود.