نمادهای پرتقاضای بورس چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز بیش از ۶۲۰۰ واحد رشد کرد، اما وضعیت بازار همچنان پایدار به سمت مثبت نیست، ولی در این شرایط نیز نمادهایی وجود دارند که وضعیت تقاضای نسبتاً خوبی را دارند، در زیر چند نمونه از این نمادها را معرفی کرده ایم:

نمادهایی که در آنها احتمال کد به کد حقوقی به حقیقی وجود دارد

کقزوی

قدرت خریدار بیش از ۳ برابر فروشنده بدون صف خرید

کزغال، بگیلان، وکبهمن، بپیوند، مبین، آبادا

حق تقدم‌های قابل معامله و اختلاف قیمت آنها با نماد اصلی

کنورح، فولاژح، معیارح، ولکارح

معاملات بلوکی

حسینا ۲، خاهن ۲، فملی ۲، فولاد۲

نمادهایی که سقف تاریخی خود را شکستند

زرفام، نبروج، تابش، صنهال، اصیل