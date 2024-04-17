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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۳۸

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم عنوان کرد؛

اجرای طرح «کاسبان امین» و «ناظران افتخاری»برای کنترل قیمت‌ها درقم

اجرای طرح «کاسبان امین» و «ناظران افتخاری»برای کنترل قیمت‌ها درقم

قم-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم گفت: طرح «کاسبان امین» و «ناظران افتخاری» دو موضوع حائز اهمیت استان قم است و از اتاق اصناف نیز انتظار می‌رود تا در اجرای آن اهتمام جدی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر غلامیان پیش از ظهر چهارشنبه در چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قم اظهار کرد: اداره کل تعزیرات موظف به افزایش نظارت‌ها و بازرسی‌ها از بیمارستان‌ها بوده و تخلفات گزارش شده از واحدهای درمانی به دستور استاندار قم رسیدگی می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم بیان کرد: گزارش‌های قیمت گذاری‌ها و مشکلات حوزه دارو از طریق استاندار قم به معاون اول ریاست جمهوری ارائه شده تا این مسائل سازماندهی شوند.

وی ابراز کرد: منعطف کردن مسائل معیشتی و برخورد با متخلفان و اخلال گران بازار به جدیت در استانداری قم دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: تغییرات قیمت‌های بازار کماکان موجب اعتراض مردم می‌شود و ما نیز موظف به رسیدگی مطالبات آنها هستیم.

طرح «کاسبان امین» و «ناظران افتخاری» دو موضوع حائز اهمیت استان قم است و از اتاق اصناف نیز انتظار می‌رود تا در اجرای آن اهتمام جدی داشته باشد.

کد مطلب 6081001

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