به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر غلامیان پیش از ظهر چهارشنبه در چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قم اظهار کرد: اداره کل تعزیرات موظف به افزایش نظارت‌ها و بازرسی‌ها از بیمارستان‌ها بوده و تخلفات گزارش شده از واحدهای درمانی به دستور استاندار قم رسیدگی می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم بیان کرد: گزارش‌های قیمت گذاری‌ها و مشکلات حوزه دارو از طریق استاندار قم به معاون اول ریاست جمهوری ارائه شده تا این مسائل سازماندهی شوند.

وی ابراز کرد: منعطف کردن مسائل معیشتی و برخورد با متخلفان و اخلال گران بازار به جدیت در استانداری قم دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: تغییرات قیمت‌های بازار کماکان موجب اعتراض مردم می‌شود و ما نیز موظف به رسیدگی مطالبات آنها هستیم.

طرح «کاسبان امین» و «ناظران افتخاری» دو موضوع حائز اهمیت استان قم است و از اتاق اصناف نیز انتظار می‌رود تا در اجرای آن اهتمام جدی داشته باشد.