پژمان معتمدی سرپرست دبیری فدراسیون دوومیدانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به پایان دوران سرپرست دبیری محمد مشهدی یاری و همچنین استعفاء وی حسین مطیعی سرپرست فدراسیون دوومیدانی امروز (چهارشنبه) طی حکمی پژمان معتمدی را بعنوان سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب کرد.

در متن حکم معتمدی آمده است:

«نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست دبیری فدراسیون دوومیدانی منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود پیگیری امور برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون و رسیدگی به امور جاری مورد اهتمام قرار گیرد.

امید است با اتکال به خداوند متعال، در سایه توجهات علی ابن موسی الرضا(ع) و با بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها در جهت توسعه پایدار دوومیدانی گام بردارید.»

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان معتمدی از جمله مربیان و مدرسین برجسته ورزش دووومیدانی است که در حال حاضر به عنوان ریاست دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی فعالیت می کند. در سوابق وی سرپرست دبیری فدراسیون دوومیدانی، مدرس ارشد کنفدراسیون دوومیدانی و فوتبال آسیا دیده می‌شود.