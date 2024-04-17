به گزارش خبرنگار مهر، افشین ایوانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری گرامیداشت روز ملی گندم و نان که در سالن جلسات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برگزار شد، گفت: هرچه گندم را در ارقام جدید تولید کنیم و عملکرد آن را بالا ببریم، باز هم ممکن است هنگام برداشت آن توسط کمباین تلفات داشته باشیم و بر افزایش تولید، صرفه جویی در مصرف آب یا افزایش بازدهی گندم مؤثر باشد.

وی با اشاره به اینکه ۹۸ درصد گندم کشور با کمباین برداشت می‌شود، مطرح کرد: در سال ۱۳۹۷ این مؤسسه طرح بزرگی را در ۲۲ استان کشور اجرا کرد تا به میزان تلفات برداشت گندم توسط کمباین‌ها پی ببرد که در نهایت مشخص شد به طور متوسط ۳.۷۵ درصد گندم تلف می‌شود که عدد بزرگی است. این نتایج به وزارت جهاد کشاورزی ارائه و با استقبال خوبی مواجه شد.

معاون بخش تحقیقات ماشین‌های کشاورزی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی عنوان کرد: همواره این بحث مطرح بود که در مواقع خشکسالی که علوفه برای دام وجود ندارد و کشاورزان قصد دارند از کاه به دست آمده پس از برداشت گندم برای تعلیف دام استفاده کنند و کشاورزان نیز اذعان می‌کردند که در کاه بیرون ریخته شده از پشت کمباین گندم وجود دارد.

ایوانی با اشاره به اینکه اما نمی‌توانستیم با روش‌های استاندارد نشان دهیم که کمباین‌ها چقدر گندم را وارد کاه می‌کنند، بیان کرد: با توجه به اینکه یک روش استاندارد برای اندازه گیری تلفات گندم در کمباین کاه کوه وجود نداشت، این تکلیف به مؤسسه داده شد که بررسی و مشخص کنیم که میزان تلفات گندم در کمباین‌های کاه کوه که ۸۰ درصد کمباین‌های کشور هستند، چقدر است.

وی توضیح داد: در همدان با هزینه‌ای حدود سه میلیارد تومان با کمک وزارت جهاد کشاورزی، دستگاه‌های خصوصی، کمباین سازان و کمباین داران پروژه بزرگی را در کشور راهبری کردیم و متدولوژی جدیدی را در اندازه گیری به دست آوردیم. در این پروژه برای اولین بار در کشور دریافتیم که مقدار زیادی از گندم تولید شده از کمباین خارج می‌شود و به هوا می‌رود.

معاون بخش تحقیقات ماشین‌های کشاورزی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی خاطرنشان کرد: در این راستا وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از این تلفات وارد عمل شد و پس از مذاکره و تعامل با مجلس شورای اسلامی، با کمباین سازی های کشور تعامل کرد که دیگر این نوع کمباین‌ها را تولید نکنند تا زمانی که مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی آنها را اصلاح کند.

ایوانی گفت: تفاهم نامه‌ای نیز با برخی کمباین سازهای کشور منعقد و مقرر شد نقشه‌هایی به آنها ارائه شود که کمباین‌های کاه کوه را به گونه‌ای بسازند که نه تنها تلفات نداشته باشیم، بلکه به میزان موردنیاز منطقه کل اوراسیا تولید و حتی صادر شود. امید است طی یک دو سال آینده شاهد کمباین‌هایی باشیم که بدون وارد کردن فشار به منابع نهاده‌ها موجب افزایش تولید شوند.