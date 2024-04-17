به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش به پیشنهاد امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه مبنی بر برقراری آتشبس در جنگ اوکراین در طول برگزاری المپیک ۲۰۲۴، گفت که اوکراین معمولاً از هر آتشبس تحت نظارت روسیه برای تحصیل منفعت در میدان نبرد استفاده میکند.
ماکرون دوشنبه هفته جاری خواستار تعلیق جنگهای جاری جهان در جریان المپیک ۲۰۲۴ پاریس شد. او به طور مشخص به جنگهای اوکراین و غزه اشاره کرد.
پسکوف در واکنش به این درخواست با اشاره به اینکه ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه بارها خواستار چنین ابتکارهایی شده است، گفت: هم رییس جمهور و هم مقامات ارتش ما تاکید کردهاند که رژیم کییف معمولاً از چنین طرحها و ابتکارهایی برای تجدید سازماندهی، تسلیح مجدد و غیره استفاده میکند. چنین شرایطی، قطعاً بررسی چنین پیشنهادهایی را دشوارتر خواهد کرد.
وی افزود: بههر حال، دولت روسیه تاکنون هیچ پیشنهاد رسمی از سوی فرانسه درباره این مساله دریافت نکرده است.
پس از درخواست ماکرون که ماه گذشته مطرح شد، پوتین تاکید کرد که مسکو در هنگام بررسی هرگونه درخواست آتشبس، منافع و شرایط خود را در میدان نبرد در اولویت قرار میدهد.
ماکرون جزو آن دسته از رهبران غربی بوده که همواره از تداوم کمک نظامی به اوکراین حمایت کرده است. او حتی بهتازگی احتمال اعزام نیروی زمینی از فرانسه به کییف را رد نکرد!
بازیهای المپیک تابستانی امسال از ۲۶ جولای تا ۱۱ آگوست (۵ تا ۲۱ مرداد) به میزبانی پاریس برگزار میشود. کمیته بینالمللی المپیک ورزشکاران روسیه را از حضور با پرچم این کشور در این رقابتها منع کرده است و آنها تنها قادرند با پرچم بیطرف در مسابقات حاضر شوند. مسکو این تصمیم را تبعیضآمیز و مغایر با منشور المپیک خوانده است.
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