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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۴۳

کولبا: غرب اوکراین را تنها گذاشته است

کولبا: غرب اوکراین را تنها گذاشته است

وزیر خارجه اوکراین از غرب به دلیل کاهش کمک های ارسالی به این کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزیر خارجه اوکراین از تعلل غرب برای ارسال کمک به این کشور انتقاد کرد.

«دیمیتری کولبا» وزیر خارجه اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد: احساس می‌کنیم که غرب دستانش را پشت کمرش گره کرده و ما را در جنگ تنها گذاشته است.

وزیر خارجه اوکراین تاکید کرد که اوکراین دیگر نمی تواند یک کشور مستقل در نظر گرفته شود، زیرا کی یف به کمک اتحادیه اروپا و ایالات متحده وابسته است.

ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین با انتقاد از کاهش حمایت غرب از کی‌یف، گفت که جهت مذاکره به منظور دریافت کمک نظامی بیشتر، درخواست برگزاری جلسه با شورای اوکراین-ناتو را مطرح می‌کند.

زلنسکی گفت: اوکراین درخواست برگزاری جلسه با «شورای اوکراین-ناتو» را خواهد داد تا درباره محافظت از حریم هوایی، تامین جنگ افزار ضد جنگنده و سامانه‌ها و موشک‌های مرتبط بحث و تبادل نظر کنیم.

کد مطلب 6081382

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    نظرات

    • به GB ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      3 0
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      غرب نمیتواند تا ابد در اوکراین هزینه کند.
    • DE ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
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      احمق تر اززلنسکی پیدا نمشه!

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