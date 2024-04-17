تعیین سرنوشت دارایی های مسدود شده روسیه در نشست گروه ۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مقامات آمریکایی می گویند که همه گزینه ها درباره دارایی های مسدود شده روسیه روی میز است.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از یک مقام ارشد خزانه داری آمریکا گزارش داد در حالی که کشورهای گروه ۷ به بحث در مورد امکان استفاده از دارایی های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین ادامه می دهند، هیچ گزینه ای از روی میز حذف نشده است.

یک مقام ناشناس وزارت خزانه داری به خبرگزاری رویترز گفت که سرنوشت دارایی های مسدود شده روسیه در نشست وزرای خارجه گروه ۷ که قرار است روز چهارشنبه در ایتالیا آغاز شود، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

آمریکا و دیگر کشورهای غربی، به بهانه جنگ در اوکراین، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی روسیه را مسدود کرده اند. حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از این دارایی ها در اتحادیه اروپا نگهداری می شود.