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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۱۸

قیمت جدید پژو پارس اعلام شد+ سند

قیمت جدید پژو پارس اعلام شد+ سند

قیمت جدید پژو پارس ۴۴۵ میلیون و ۷۴۲ هزارو ۳۰۰ تومان تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیمردان عظیمی مدیرعامل ایران خودرو با ارسال نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت فروش جدید محصولات خانواده پژو پارس را اعلام کرد.

در نامه عظیمی آمده است که با اخذ مجوز از مراجع ذیربط، قیمت فروش جدید شرکت ایران خودرو بابت خانواده محصولات پژو پارس تعیین شد.

قیمت جدید پژو پارس اعلام شد+ سند

همچنین بر اساس آخرین بخشنامه اعلامی شرکت ایران خودرو، قیمت جدید خودرو پژو پارس با موتور XU7P ویژه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳ اطلاع رسانی شد.

قیمت اسفندماه ۱۴۰۲ این محصول ۲۹۴ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان بود که با دریافت مجوز قیمت جدید این خودرو ۴۴۵ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است.

قیمت جدید پژوپارس اعلام شد

کد مطلب 6081066
سمیه رسولی

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    نظرات

    • M IR ۰۵:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      1 0
      پاسخ
      برای زمستان 1402 باید با همون قیمت قبل باشه ، ظلم نکنید ، نوبتشون که رد شده ، استاندارد هم که ندارد ، انتظارشون هم که چهارده ماه !!!

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