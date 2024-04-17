قیمت جدید پژو پارس اعلام شد+ سند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیمردان عظیمی مدیرعامل ایران خودرو با ارسال نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت فروش جدید محصولات خانواده پژو پارس را اعلام کرد.

در نامه عظیمی آمده است که با اخذ مجوز از مراجع ذیربط، قیمت فروش جدید شرکت ایران خودرو بابت خانواده محصولات پژو پارس تعیین شد.

همچنین بر اساس آخرین بخشنامه اعلامی شرکت ایران خودرو، قیمت جدید خودرو پژو پارس با موتور XU7P ویژه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳ اطلاع رسانی شد.

قیمت اسفندماه ۱۴۰۲ این محصول ۲۹۴ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان بود که با دریافت مجوز قیمت جدید این خودرو ۴۴۵ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است.