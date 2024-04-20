بلاتکلیفی متقاضیان پژوپارس/ ۱۵۰ میلیون بیشتر بپردازید!

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به قیمت مناسب و محبوبیت خودروی پژو پارس، در زمان ثبت نام در سامانه یکپارچه، حدود ۱۰۰ هزار نفر متقاضی خرید این خودرو با قیمت کارخانه شدند؛ با ورود به نیمه دوم سال ۱۴۰۲ که موعد تحویل خودرو بود، سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که پژو پارس فاقد استانداردهای ۸۵ گانه بوده و اجازه تولید ندارد.

این مساله تبدیل به دستاویزی شد تا خودروساز از تحویل خودروها سرباز زند که در ادامه منجر به اعتراض متقاضیان و تجمع‌های بسیاری مقابل نهادهای ذی ربط از جمله وزارت صمت شد. بر همین اساس هم به دلیل درخواست‌های متعدد سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که تولید این خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲ تداوم خواهد داشت. مجدد مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در گفت‌وگو با صداوسیما تاکید کرد که به صورت مشروط تولید این خودرو در فروردین سال ۱۴۰۳ صورت خواهد پذیرفت. اسلام پناه گفته بود که «تولید خودروی پژوپارس تا مشخص شدن نتایج مرکز آزمون بین‌المللی استاندارد، ادامه خواهد داشت که به احتمال زیاد نتایج آزمون استاندارد فروردین‌ماه ۱۴۰۳ مشخص می‌شود.»

با این حال ۱۲ اسفندماه ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که مجوز شفاف درباره امکان تداوم تولید پارس با استانداردهای فعلی باید صادر شود، چراکه پارس استانداردهای ۸۵ گانه را اخذ نمی‌کند. همچنین ایران‌خودرو اقدام به ارسال فراخوانی به متقاضیان پژو پارس مربوط به زمستان امسال کرد که بر اساس آن این افراد می‌توانند با تبدیل خودرو، خودروهای سورن Xu۷p، ۲۰۷ دستی شیشه و تارا دستی V۱ کرد. در واکنش به این نامه ایران‌خودرو، سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که «به هر علتی که امکان تحویل خودروهای پیش‌فروش شده به مصرف کننده میسر نشود، تمامی مسؤولیت‌ها در مقابل مشتریان به عهده آن شرکت است.»

در ادامه این کشمکش‌های عباس علی آبادی وزیر صمت در مورد تحویل پژو پارس به متقاضیان، به صورت قاطع اعلام کرد که «بعضی از خودروها ممکن است که در تطبیق با استانداردها نمره قبولی را کسب نکرده باشند، تلاش می‌کنیم که افرادی که ثبت نام کرده‌اند با اولویت، خودرو به آنها تحویل شود.

تحویل پژو پارس با قیمت جدید

در همین رابطه هم ۲۷ فروردین ماه محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که «قرار بر این بود که پژو پارس به دلیل اینکه استانداردها را رعایت نکرده بود تولید آن متوقف شود که با رفع مشکلاتی که اعلام کردند و با دستور رئیس جمهور به تولید ادامه می‌دهد.»

پس از اینکه مشخص شد تولید پژو پارس در سال جاری تداوم خواهد داشت، ۲۹ فروردین ماه ایران خودرو قیمت جدید پژو پارس را اعلام کرد که مشخص شد بدون اضافه کردن هیچ آپشن و ویژگی متمایزی، بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان قیمت این خودرو افزایش یافته است. در ادامه نیز ایران خودرو اقدام به ارسال فراخوان به مشتریان کرد که نشان می‌داد مشتری باید خودرو را با قیمت جدید بخرد.

بر این اساس قیمت جدید خودرو پژو پارس با موتور XU۷P ویژه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳، ۴۴۵ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شده که قیمت اسفند ماه ۱۴۰۲ این محصول ۲۹۴ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان بود و حالا با دریافت مجوز، ۱۵۱ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۳۰۰ تومان گران‌تر شده است.

داستان ثبت تقاضا و عدم ارسال فراخوان و نقض تعهد مشتری در تحویل پژو پارس موعد زمستان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که شرکت ایران خودرو تعمدا تحویل پژو پارس را به بهار ۱۴۰۳ موکول کرد تا بتواند با مجوز، قیمت را افزایش دهد. این در حالی است که وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی در اظهارات اخیر خود تاکید کرده بودند که خودروسازان حق هیچ‌گونه افزایش قیمتی برای موعد تحویل سال ۱۴۰۲ ندارند.

شایان ذکر است که در خصوص خودرو دنا پلاس در تابستان سال گذشته نیز شرکت ایران خودرو قیمت دنا پلاس را از ۳۲۰ میلیون به ۴۲۰ میلیون تومان افزایش داد و با ورود شورای رقابت و سازمان تعزیرات حکومتی قیمت به حال قبل برگشت و ۸۰ میلیون تومان به خریداران دنا برگردانده شد.

هم اکنون نیز متقاضیان پژوپارس موتور XU۷P ویژه سامانه یکپارچه با اولویت زمستان ۱۴۰۲، نه تنها بیش از ۶ ماه با تأخیر این خودرو را تحویل می‌گیرند، بلکه بیش از ۱۵۰ میلیون تومان هم نسبت به سال گذشته گران‌تر آن را می خرند.