  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۱۸

بلاتکلیفی متقاضیان پژوپارس/ ۱۵۰ میلیون بیشتر بپردازید!

بلاتکلیفی متقاضیان پژوپارس/ ۱۵۰ میلیون بیشتر بپردازید!

با عدم تحویل پژو پارس در موعد زمستان ۱۴۰۲ به نظر می رسد که شرکت ایران خودرو تحویل این خودرو را به بهار ۱۴۰۳ موکول کرده است تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت را افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به قیمت مناسب و محبوبیت خودروی پژو پارس، در زمان ثبت نام در سامانه یکپارچه، حدود ۱۰۰ هزار نفر متقاضی خرید این خودرو با قیمت کارخانه شدند؛ با ورود به نیمه دوم سال ۱۴۰۲ که موعد تحویل خودرو بود، سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که پژو پارس فاقد استانداردهای ۸۵ گانه بوده و اجازه تولید ندارد.

این مساله تبدیل به دستاویزی شد تا خودروساز از تحویل خودروها سرباز زند که در ادامه منجر به اعتراض متقاضیان و تجمع‌های بسیاری مقابل نهادهای ذی ربط از جمله وزارت صمت شد. بر همین اساس هم به دلیل درخواست‌های متعدد سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که تولید این خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲ تداوم خواهد داشت. مجدد مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در گفت‌وگو با صداوسیما تاکید کرد که به صورت مشروط تولید این خودرو در فروردین سال ۱۴۰۳ صورت خواهد پذیرفت. اسلام پناه گفته بود که «تولید خودروی پژوپارس تا مشخص شدن نتایج مرکز آزمون بین‌المللی استاندارد، ادامه خواهد داشت که به احتمال زیاد نتایج آزمون استاندارد فروردین‌ماه ۱۴۰۳ مشخص می‌شود.»

با این حال ۱۲ اسفندماه ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که مجوز شفاف درباره امکان تداوم تولید پارس با استانداردهای فعلی باید صادر شود، چراکه پارس استانداردهای ۸۵ گانه را اخذ نمی‌کند. همچنین ایران‌خودرو اقدام به ارسال فراخوانی به متقاضیان پژو پارس مربوط به زمستان امسال کرد که بر اساس آن این افراد می‌توانند با تبدیل خودرو، خودروهای سورن Xu۷p، ۲۰۷ دستی شیشه و تارا دستی V۱ کرد. در واکنش به این نامه ایران‌خودرو، سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که «به هر علتی که امکان تحویل خودروهای پیش‌فروش شده به مصرف کننده میسر نشود، تمامی مسؤولیت‌ها در مقابل مشتریان به عهده آن شرکت است.»

در ادامه این کشمکش‌های عباس علی آبادی وزیر صمت در مورد تحویل پژو پارس به متقاضیان، به صورت قاطع اعلام کرد که «بعضی از خودروها ممکن است که در تطبیق با استانداردها نمره قبولی را کسب نکرده باشند، تلاش می‌کنیم که افرادی که ثبت نام کرده‌اند با اولویت، خودرو به آنها تحویل شود.

تحویل پژو پارس با قیمت جدید

در همین رابطه هم ۲۷ فروردین ماه محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که «قرار بر این بود که پژو پارس به دلیل اینکه استانداردها را رعایت نکرده بود تولید آن متوقف شود که با رفع مشکلاتی که اعلام کردند و با دستور رئیس جمهور به تولید ادامه می‌دهد.»

پس از اینکه مشخص شد تولید پژو پارس در سال جاری تداوم خواهد داشت، ۲۹ فروردین ماه ایران خودرو قیمت جدید پژو پارس را اعلام کرد که مشخص شد بدون اضافه کردن هیچ آپشن و ویژگی متمایزی، بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان قیمت این خودرو افزایش یافته است. در ادامه نیز ایران خودرو اقدام به ارسال فراخوان به مشتریان کرد که نشان می‌داد مشتری باید خودرو را با قیمت جدید بخرد.

بر این اساس قیمت جدید خودرو پژو پارس با موتور XU۷P ویژه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳، ۴۴۵ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شده که قیمت اسفند ماه ۱۴۰۲ این محصول ۲۹۴ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان بود و حالا با دریافت مجوز، ۱۵۱ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۳۰۰ تومان گران‌تر شده است.

قیمت جدید پژوپارس اعلام شد

داستان ثبت تقاضا و عدم ارسال فراخوان و نقض تعهد مشتری در تحویل پژو پارس موعد زمستان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که شرکت ایران خودرو تعمدا تحویل پژو پارس را به بهار ۱۴۰۳ موکول کرد تا بتواند با مجوز، قیمت را افزایش دهد. این در حالی است که وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی در اظهارات اخیر خود تاکید کرده بودند که خودروسازان حق هیچ‌گونه افزایش قیمتی برای موعد تحویل سال ۱۴۰۲ ندارند.

شایان ذکر است که در خصوص خودرو دنا پلاس در تابستان سال گذشته نیز شرکت ایران خودرو قیمت دنا پلاس را از ۳۲۰ میلیون به ۴۲۰ میلیون تومان افزایش داد و با ورود شورای رقابت و سازمان تعزیرات حکومتی قیمت به حال قبل برگشت و ۸۰ میلیون تومان به خریداران دنا برگردانده شد.

هم اکنون نیز متقاضیان پژوپارس موتور XU۷P ویژه سامانه یکپارچه با اولویت زمستان ۱۴۰۲، نه تنها بیش از ۶ ماه با تأخیر این خودرو را تحویل می‌گیرند، بلکه بیش از ۱۵۰ میلیون تومان هم نسبت به سال گذشته گران‌تر آن را می خرند.

کد مطلب 6083198
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      41 0
      پاسخ
      خدا خیرتون بده ان شا الله همتون عمر با عزت داشته باشید تو خدا صدای مل رو برسونید ۱۴ ماهه منتظر خودرو هستیم الان دان باهامون این رفتار رو می کنن . بخدا نداریم کارگریم از کجا بیاریم .
      • سلام IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
        14 3
        ننگ به ‌شما
    • معمولیم IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      21 0
      پاسخ
      ممنون مهر عزیز بابت خیر مهرتان مستدام...
      • کوروش IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
        7 9
        همتون میخوان ارزونتر بخرین تو بازار گرونتر بفروشن 😀😀😀
    • مهدی IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      35 2
      پاسخ
      با سلام خواهش میکنم نسبت به افزایش 150میلیونی قیمت خودرو پژو پارس برای امسال بنده که موعد تحویل زمستان 1402میباشد رسیدگی نمایید بنده مصرف کننده واقعی هستم خدا رو در نظر بگیرید بعد از یکسال چشم انتظاری و عدم اجرای تعهد از جانب ایران خودرو حالا با قیمت جدید باید انصراف بدم خواهش میکنم رسیدگی نمایید
      • حسین IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
        26 3
        بعد بگیم مرگ بر اسرائیل.ملت دردمند ایران را خودروسازان تهدید میکنند نه بیگانگان
    • علی US ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      31 2
      پاسخ
      یکی به داد ما برسه نابود شدیم از این بی عدالتی
    • هستی IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      34 1
      پاسخ
      ممنون‌ازخانم‌رسولی‌خبرنگارمهر‌که‌خبر‌گرانی‌پژوپارس‌موعدزمستان‌راکه‌بی‌منطق‌ایران‌خودرو‌سرمشتریانش‌آورده‌رانشرداده‌تاصدای‌مامردم‌همیشه‌مظلوم‌به‌‌گوش‌مسئولین‌بالابرسدامیدوارم‌آقای‌رییس‌جمهورپیگیری‌کنن‌وقیمت‌به‌قبل‌بازگردد
    • رضا IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      29 0
      پاسخ
      خواهشمندم مسئولین پیگیری کنند ما از کجا بیاریم 150 میلیون اضافه تعداد زیادی از همین اولویت زمستون با 294م تحویل دادن
    • علی رضایی DE ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      16 0
      پاسخ
      دمتون گرم بابت پوشش خبری خدا کنه یه مسئول با انصاف پی گیری این حق خوری ایران خودرو از ثبت نام کنندگان باشه
    • احمد IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      19 0
      پاسخ
      بخدا ملت گناه داره داره مگه از ملت چی مونده ... ملت چی داده تورا خدا پیگیری کنید
    • فرزاد IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      29 1
      پاسخ
      بخدا من مصرف کننده هستم من وام گرفتم تا ۳۰۰ جمع کردم دردمون رو پیش کی بگیم حالا از کجا باید ۱۵۰ بیارم به جان بچه ام موتورمو فروختم که پولو به ۳۰۰ برسونم تو رو خدا مسئولین یه فکری بکنید.
    • محمد باتانی US ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      10 2
      پاسخ
      مافیای ایران خودرو وخودروسازان وموسسه استاندارد
    • IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      14 0
      پاسخ
      خدا را خوش نمیا ایجور با ما میکنید بعد از یکسال انتظار ویه قرون یه قرون از دهن بچه مون گرفتیم که پول را کامل کنیم الان کجا ای همه را بیاریم
    • ناشناس IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      18 1
      پاسخ
      توروخدا یکی پیگیری کنه ایرانخودرو بجا عذرخواهی ۱۵۰تا۲۰۰میلیون کشیده رو پارس موعد زمستان مگه رو گنج نشستیم ۳۰۰تومنم با بدبختی جمع کردیم اخه از کجا جور کنیم
    • سید مهدی حسینی IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      22 1
      پاسخ
      سلام و احترام خدمت مدیریت ایران خودرو بنده تحویل ماشین پارس الکس زمستان سال ۱۴۰۲ بوده شما تحویل ندادین و بعضی که پارس تحویل زمستان سال ۱۴۰۲ بوده به قیمت ۱۴۰۲ تحویل مشتری دادین لطف هم کنید موعد تحویل هم ما زمستان سال ۱۴۰۲بوده الان خدا راخوشش نمیاد اونا بگیرن ۲۹۴میلیون ما بگیریم ۴۶۵میلیون این انصاف ن
    • حسین دوست IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      14 1
      پاسخ
      با سلام و احترام خدا راخوشش نمیاد ما تحویل زمستان سال ۱۴۰۲ بوده الان شما ماشین تحویل ندادید بعد اونایی که ماشین هم زمستان سال ۱۴۰۲ دادین رفتین به ۲۹۴میلیون تحویل مشتری دارین مال اونا هم موعد تحویل زمستان سال ۱۴۰۳هست
    • IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      23 1
      پاسخ
      من دربدر تازهELXانتخاب کردم به ۵۲۵ طبق چه منطقی این افزایش قیمت داده شده .مسئولین یا خوابند یا ذینفع
    • عدالت IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      16 0
      پاسخ
      سلام این خدایش ظلم بر سر ما هست که تحویل ماشین پارس الکس زمستان سال ۱۴۰۲ باشد بعد با قیمت سال ۱۴۰۳ به ما تحویل بدهند و بعضی هم که ماشین پارس زمستان سال ۱۴۰۲ بوده رفتین باقیمت ۲۹۴میلیون تحویل دادی این آخر بی انصافی هست این حق ضایع نکنی درستش نیست خدا بالا سر هست عدالت رعایت کنید
    • ریسی دلواری IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      15 0
      پاسخ
      با سلام این اصلا عدالت نیست که ماشین که موعد تحویل زمستان سال ۱۴۰۲بوده که تحویل ندادین رفتین قیمت طبق سال ۱۴۰۳ بدین مگه موعد تحویل ماشین زمستان سال ۱۴۰۲نبوده پس همون قیمت که بعضی مشتری زدین ۲۹۴میلیون الان زدین ۴۶۶میلیون این آخر بی عدالتی هست ،پس عدالت کجا رفته خدایش این عاقبت خوبی ندارد مشتری گناه
    • رسولی IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      16 2
      پاسخ
      با سلام و احترام به مسولین محترم از شما تقاضا داریم آن دسته از متقاضیانی که تحویل ماشین پارس الکس یا پارس زمستان سال۱۴۰۲ بوده قیمت همون زمستان سال ۱۴۰۲ تحویل مشتری بدهند و آن دسته از متقاضیانی که تحویل زمستان ۱۴۰۳بوده قیمت سال جدید این عدالت هست.
    • حسین سالاری IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      11 0
      پاسخ
      با سلام خدا راخوشش نمیاد شما برین بعضی از متقاضیانی که تحویل ماشین زمستان سال ۱۴۰۲بوده ۲۹۴میلیون و بعضی که باز زمستان سال ۱۴۰۲بوده تحویل ندین بعد برین با قیمت موعد تحویل ماشین زمستان سال ۱۴۰۳ محاسبه کنید. این اصلا عدالت نیست
    • بختیاری زاده IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      7 0
      پاسخ
      با سلام و احترام آن دسته از متقاضیانی که تحویل ماشین زمستان سال ۱۴۰۲ بوده و ایران خودرو تحویل نداده ماشین باید به قیمت زمستان سال ۱۴۰۲محاسبه کنند نه زمستان سال ۱۴۰۳ بعد متقاضیانی که زمستان سال ۱۴۰۲تحویل گرفتند رفتند با قیمت ۲۹۴میلیون این انصاف نیست این عدالت نیست بی رحمی هست با قیمت اصلاح باشه طبق م
    • اصولی IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      8 1
      پاسخ
      یا سلام. اصول ترین کار و عدالت ترین کار این است که ایران خودرو بیاد اون دسته از متقاضیانی که موعد تحویل زمستان سال ۱۴۰۲ بوده قیمت هم طبق سال ۱۴۰۲ بزنند و آن دسته که موعد تحویل زمستان سال ۱۴۰۳هست با همان موعد تحویل ماشین
      • فلانی IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
        13 1
        خدا ازتون نگذره چه ظلمی در حق این ملت شریف ومعلوم مبکنیدبیچارمون کردین از کجا بیاریم
    • IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      25 1
      پاسخ
      خدایا خودت به داد مردم برس بخدا از این بی عدالتی خسته شدیم
    • IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      17 1
      پاسخ
      با سلام. به پیر و پیامبر و به قران گناه دارند اون دسته از متقاضیانی که موعد تحویل ماشین زمستان سال ۱۴۰۲بودند برن با قیمت سال ۱۴۰۳. ماشین تحویل بگیرند الان بعضی مشتری هست که تحویل ماشین زمستان سال ۱۴۰۲بوده ۲۹۴میلیون واریز کردند مشتری چه گناهی داره شما باید موعد تحویل ماشین قیمت گذاری کنید. عدالت ن
    • IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      7 0
      پاسخ
      سلام. به بعضی از مشتریانی که زمستان سال ۱۴۰۲بوده موعد تحویل ماشین ۲۹۴میلیون و بعضی که باز موعد تحویل ماشین زمستان سال ۱۴۰۲بوده ۴۶۶میلیون کجاش عدالت هست چرا باید فرق باشد بین متقاضیان
    • عدالت IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      8 0
      پاسخ
      عدالت ترین کار ممکن این هست که ایران خودرو موعد تحویل ماشین زمستان سال ۱۴۰۲ به همان قیمت و آن دسته متقاضیان که تحویل ماشین زمستان ۱۴۰۳ با همان قیمت ۱۴۰۳ تحویل بدهند نه بیان یکی ۲۹۴میلیون یکی باز ۴۶۶میلیون این کجاش درسته کجا عدالت هر دو زمستان سال ۱۴۰۲
    • محسنی IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      7 0
      پاسخ
      با سلام این درستش نیست که به بعضی متقاضیان که موعد تحویل زمستان سال ۱۴۰۲بوده قیمت ۲۹۴میلیون وباز بعضی که زمستان سال ۱۴۰۲ بوده برین با قیمت ۴۶۶میلیون این اصلا دور از منطق می باشد هر متقاضیانی قیمت با موعد تحویل ماشین
    • IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      9 0
      پاسخ
      نخرید.........
    • ستاره IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      14 0
      پاسخ
      والا این ظلم اشکاره، لعنت بر ظالم،
    • IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      10 0
      پاسخ
      واقعا بی شرمیه
    • اب اهیم AE ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      13 1
      پاسخ
      سلام به نام خداوند عادلی که عدالت را دوست دارد بخدا ظلم هست بعد از ۱۴ ماه انتظار الان بیان اینطور قیمت را ببرن بالا بخدا کارگر هستم ۱۵۰ تومان را ازکجا بیارم من مصرف کننده هستم شمارا خدا اینکار را نکنین هرکسی به همون قیمت موعد تحویل ماشین را تحویل بدین یا خدااا خودت به داد مردم مظلوم ایران برس 😭😭
    • حسین IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      10 1
      پاسخ
      آقا بخدا این ظلمه من ۸ ماه پیش با قرض و وام با سود بالا وام گرفتم کم مونده سر رسیده برسه آخه کجای این قانونی نه تنها ایران خودرو افزایش قیمت نداشته باشه بلکه باید بابت تاخیر در تحویل خسارت بپردازه من باید الان ماشین دستم بود
    • ابراهیم AE ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      9 0
      پاسخ
      بخدا اینکار رانکنید کارگر هستم ۱۵۰ تومان از کجا بیارم ۳۰۰ تومان وام ۲۱درصد گرفتم یاخداااا خودت به داد مردم مظلوم ایران برس
    • احمد احمدی IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      3 1
      پاسخ
      همین معامله با متقاضیان خودروی تارا شده لطفا رسیدگی کنین
    • IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      4 2
      پاسخ
      این که چیزی نیست منتظر یک میلیارد درکارخانه باشید
    • حجت IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      10 0
      پاسخ
      سلام واقعا بی عدالتی و ظلمه، لطفا پیگیری کنید که اولویت زمستان با قیمت همون زمان پرداخت وجه کنند سپاسگزاریم
    • علی IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      4 5
      پاسخ
      خواهش که دارم کسی نظر نده که برای سال قبل با قیمت قبل وب ای ۴۰۳ با قیمت جدید مگه شما تخم دو زرده گذاشتی همون مبلغی که شما تو حساب برای قرعه کشی داشتید ماهم اینکار کردیم پس انتظار شما از ما کمتر پس نظر میدی خوب نظر بده بااینکه کلیه نظرات شما خوابی بیش نیست اش به همین خیال باش چرا ۴۰۳ با قیمت جدید
    • US ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      8 1
      پاسخ
      ما کارمندان و کارکران هرگز خونه و ماشین نمیتوانیم بخریم
    • IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      11 1
      پاسخ
      این دعوای زرگری بین استاندارد با ایران خودروفقط برای افزایش قیمت بود
    • IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      8 1
      پاسخ
      بابرکناری مدیرعامل مش;ل حل میشه
      • محمد IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
        0 0
        چقدر ساده ای داداش!!!!!
    • IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      11 0
      پاسخ
      ایران خودرو احتکارکرده وخودمو را به مردم نداده تا گر ونش کنه پس تعزیرات کجاست
    • مجید IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      5 0
      پاسخ
      خیلی خیلی ممنون از خبرگزاری مهر که همه چیو با واقعیت بدون هیچ گونه کم و کاستی خبررسانی میکنید ، بخدا به دین به پیغمیر ناجوانمردانه در حق خریداران خودروی پارس موعد زمستان ۴۰۲ اجهاف شده، ما باید قبل عید خودروی خودمون را تحویل میگرفتیم ولی شرکت ایران خودرو نامردی در حق زمستاتی ها کرد
    • IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      8 0
      پاسخ
      ازتعزیرات می‌خواهیم که به این ظلم آشکارواحتکارعلنی خودروهای مردم رسیدگی کنه
    • محمد IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      8 0
      پاسخ
      واقعا این همه بی مسئولیتی نوبره
    • M IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      6 0
      پاسخ
      لطفاً بازم پیگیری کنید ، این ظلم به ما کردند !!! پژو پارس تحویل زمستان 1402 را به قیمت 1402 باید بدن با این همه تأخیر !!!
    • حسن IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      5 0
      پاسخ
      هر قاضی عادلی رو بگین حق رو به مشتری میدن، چرا باید با یه دعوای زرگری فراخوان پژو رو به عقب بندازین تا افزایش سال بعد رو بخورن
    • بهمن IR ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      5 0
      پاسخ
      یک سال انتظار کشیدیم برایه تحویل زمستان ۴۰۲ بعد از ۶ماه تازه ۱۵۰ملیونم گران‌تر شده بجای این ۶ماه باید کم میکردن برعکس شده مملکت صاحب نداره
    • سلام US ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      اصلا این قضیه نداشتن استاندارد 85 گانه برای عدم فراخوان از اولش فیلم بوده تا این افزایش قیمت رو بوجود بیارند.
    • فاطمه IR ۰۲:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
      4 1
      پاسخ
      چرا همه افراد میگن برای 403 به قیمت 403 حساب کنند مگه همه ماها با هم ثبت نام نکردیم و یک مبلغ پول در یک زمان مساوی بلوکه نکردیم از شانس بد ما و بد قولی ایران خودرو که قبل از ثبت نام قول داده بود همه خوردوها را تا پایان 402 بدهد قرعه ما به 403 افتاد چرا ما باید این تفاوت پول هنگفت را باید بدیم خبرگذا
    • M IR ۰۴:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
      2 0
      پاسخ
      خیلی ممنون هستیم از خانم رسولی که پیگیر این موضوع هستند ، خیلی دارن مارو اذیت میکنند برای این خودرو !!!
    • مختار FR ۰۵:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
      2 0
      پاسخ
      ولا نوبره بعد ۶ماه تاخیر بجای عذرخواهی ۱۵۰ میلیون افزایش قیمت به مردمی که وام ۲۳ درصد گرفتن به امید ماشین دار شدن وقتی هیچ نظارت و مجازاتی نیست باید هم انجام بدن متاسفیم که شما مسئول هستید🍆
    • فاطمه IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
      2 0
      پاسخ
      من از اول این داستان قرعه‌کشی ثبت نام کردم وهیچ حالا که نوبت من شد آسمون تپید انصافتون کجا رفته چرا به دلیل توقف تولید خودرو رو به موقع تحویل ندادین که پول بیشتر بگیرین ،اون موقع که ۱۰۰ تومن رو بلوکه میکردین این خبرا نبود حالا دنبال بهانه اید،چرا مردم رو به سر میچرخونید اگه تولید متوقف شده نفروشید
    • مجید IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
      2 0
      پاسخ
      ماموعد تحویلمون زمستان۴۰۲ بوده ولی پیامک برامون نیومد بخدا ما مصرف کننده هسیم ۳۰۰ روهم به خدا زدگی داریم جور میکنیم از کجا بیاریم ۵۰ درصد افزایش قیمت.اگه اینطور باشه بعد یکسال انتظار باید انصراف بدیم خدا روخوش نمیاد لطفا صدای ما رو به گوش مسئولین برسونیدبخدا به پیر به پیغمبر چنین پولی نمیتونیم جور ک
    • IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
      10 0
      پاسخ
      اینکه هیچ نهاد و ارگانی حریف ایران خودرو نمیشه یا نمخاد بشه یعنی تمام این بی عدالتی ها زیر سر سهامدار اصلی اون یعنی دولته
    • محمد کیوانلو IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
      2 0
      پاسخ
      دمتون گرم برای پیگیری گران فروشی ایران خودرو. بعد شش ماه بلاتکلیفی الان با افزایش 50 درصدی میگن بیا ماشین تحویل بگیر
    • رضا IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
      3 0
      پاسخ
      ایران خودرو داره قیمت سال 1403 رو برای ما ثبت نامی های 1402اعمال می کنه. کجاست عدالت و پیگیری مسئولین
    • یعقوب عبدالهیان IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
      7 0
      پاسخ
      صداوسیما کجا هستی.؟شما که درسرتاسر دنیا خبر رو جمع میکنید یه سری هم به ظلم خونه تهران بزنید وازطلمی که در حق صدهزارخانواده بدون خودرو صورت گرفته گزارش پخش کنید
    • جواد IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
      2 0
      پاسخ
      حق مردمی که پارس نوشته بودن و پیامک سورن برای آنها آمد چه میشود آیا زمان پایان زد و بند ایران خودرو با دیگر ارگانهای دولتی نرسیده است
    • حسین IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
      4 0
      پاسخ
      باسلام خدایی از انصاف به دور هست ایران خودرو نتونسته در زمان مشخص شده و تعهد داده تحویل بده چرا ما باید 150 میلیون بیشتر واریزکنیم لطف کنید اونهایی که موعد تحویل زمستان 1402 بودند رو به همون قیمت 1402 حساب کنید. با تشکر
      • ناشناس IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
        0 1
        ایران خودرو در سایتش نوشته تحویل به قیمت روز محاسبه میشه،در زمستان هم گرفته بود پولمون و امسال میخواست بده به قبمت روز امسال باید مابقی و پرداخت میکردیم پس الکی زجر خودتون ندیدن، ایران خودرو بلده چکار کنه وجواب ما رو بده
    • بابک IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
      3 1
      پاسخ
      با سلام بخدا این ظلمه درحق مردم بیچاره 10باره تجمع میکنن برا چیزی که حقشونه چرا کسی نیس تو این مملکت به داد مردم برسه مشکلشونو حل کنه
    • عباس IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
      0 2
      پاسخ
      ریس ایران خودرو بیرون کنید
    • یعقوب عبدالهیان IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      0 1
      پاسخ
      سلام ضمن تشکرازخبرگزاری مهر بابت پوشش این موضوع ازهمه کسانی که متضرر این برنامه هستن خواهشمندم میکنم کارزار اعتراض به افزایش قیمت پژوپارس خلف وعده شده رو امضا کنن و اطلاع رسانی کنن تا با هم صدایی همدیگه جلوی این ظلم روبگیریم توکل به خدا
    • علیرضا IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      3 5
      پاسخ
      هنوزم مفته فقط تولیدکنیدبدیداونایی که تونوبتن هرکیم مشکل داره انصراف
    • بلاتکلیف پارس IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      آقای فاطمی امین کجایید از روزی تو رفتی دگه هیچکس صاحب ماشین نشد
    • RO ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام.لطفا صدای مارو به گوش ریس تعزیرات و شورای رقابت برسونید که من یک ساله دارم قطره قطره پول جمع میکنم حالا 20ملیونش هم کمه بشه 300ملیون حالا با این افزایش غیر قانونی واسه تحویل اولویت زمستان موندم چکار کنم
    • 2181132712 IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      بی عدالتی فقط در مورد پژو نیست ، بلکه همین داستان در مورد تارا هم هست...
    • علی بازنسشتهچ IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      باسلام،ماپارس سفارشی زمستان ۴۰۲ هستیم،مبلغ قبلی را باهزارمکافات جورکرده بودیم،حالا یهویی ۱۵۰ میلیون کشیدین روی قیمت بدون هیچ ابشن جدیدی،، یک بازشسته ازکجابیارم،حدود۱۰ساله ماشین ندارم ،لطفا مسئولین محترم ،ریئس جمهور محترم به داد ما برسین ،بااین وضع اقتصادی مملکت از کجا بیارم
    • مجید امیدی IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      باید خسارت دیر کرد بدین.....رو که نیست..... به اینا بخندی رسما سوhرت میشن....
    • محمد IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      چرا هیچ نهادی جلوی اینا رو نمیگیره ؟ تا کی باید انقلاب ، چوب این مدیران لیبرال و نالایق رو بخوره؟
    • م IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      خدالعنت تون کنه الکی یه جوی راه انداختن اداره صمت واستاندار وایران خودرو تاوضعیت بازاربهم بریزوخودروپارس بالا بره و۱۵۰ میلیون کارخانه گران کن وحقوق من کارمنددرماه ۲ میلیون اینا همه دلال بازی خودشون بود کشورکه ........خدالعنت تون کن
    • زینب IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      توروخاک امام حسین به فکرمردم باشین نداریم به خدابه پیغمبربه فاطمه زهرانداریم توروجان شهدابیارینش همون نرخ قبلی مردم پول شبم ندارن این روبه زورجورکردن
    • امیر IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      من متقاضی elx زمستان هستم. از وقتی فراخوان زدن خواب ندارم. وام گرفتم۲۰۰میلیون دیگه جور کردم. آخر تابستون قرار بود عروسی بگیریم بریم سر زندگیمون. بااین ۲۰۰میلیون میتونستم خونما تکمیل کنم... خیلی ضربه سختی بهم خورد. جلو خانواده خانمم کوچیک شدم. نمیدونم چجوری بهشون بگم بعد۱سال عروسی دوباره عقب میفته...
    • طیبه IR ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      شوهرم چند ساله آرزوش بود پارس سوار بشه... همه پولامونا جمع کردیم تا جورش کردیم... بقیشا نداریم.. این عدالت نیست ایران خودروخیلی دلها را این چند روز خون کرد... ما که ازشون نمیگذریم چون مجبور شدیم حوالمونا بفروشیم😢😢😢
    • سهراب IR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      این قضیه بلاتکلیفی نداره خودرو ساز میبایست در زمستان این خودرو رو تحویل میداده که خودش کوتاهی کرده پس موظفه برای این اشتباه خودرو رو با قیمت قبلی یعنی همون قیمت زمستان به متقاضیان تحویل زمستان بدون دادن قرامت از این تاخیر به مردم تحویل بده اگر کاری بجز این انجام بده یعنی حق مردم رو پایمال کرده...
    • مردم مظلوم IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
      0 0
      پاسخ
      فقط لعن و نفرین میفرستم شاید خدایی باشد
    • زینب IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      آقای رهبرماهرچه بگیم کسی صدای مارونمیشنوه توروجان شهدایه کاری برای مردم بکنیدبه جان بچه ام به زوراینو جورمیکنیم افتاده ام تابستان ۱۴۰۳ نداریم ۱۵۰ میلیون گرون تربخریم به خداظلمه درحق ما
    • علی جعفر پیریان IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      بخدا مصرف کننده واقعی هستم از پاییز 402منتظر پیامک بودم نیومد پول هم تو بانک گذاشته بودم از بس دیر اومد هم پولم بی ارزش شده وحالا که پیامک اومده برام 200ملیون گرون شده بخدا نزدیک بود سکته بکنم .چه شبهایی به شوق پیامک واریز وج تاصبح نخوابیدم .حالا که اومد زندگیموخراب کرده اعصابم خرابه چون نمیتونم تکم
    • ابوالفضل ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اولویت بهار 403پژو پارس elx دارم ولی پیامک اومده تعویض با سورن پلاس و 207سقف شیشه ای و تارا دستی..هیچ کدوم اینا رو نمیخوام ایران خودرو ،پژو پارس خودمو که 2سال پیش ثبت نام کردم بده..

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها