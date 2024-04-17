اعلام ترکیب تیم ملی دوومیدانی جوانان برای قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری دو مرحله مسابقه انتخابی و با تصمیم اعضای کمیته فنی فدراسیون دوومیدانی، ملی پوشان اعزامی به رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا مشخص شدند.

بر همین اساس سجاد آقایی، محمد حسام مظفری، علی سروری، ارشیا مصدقی و مهدی هفت چشمه در بخش پسران و همچنین الناز موسایی، نازنین فاطمه عیدیان، مانا حسینی و ملیکا نوروزی در بخش دختران ترکیب تیم ملی دوومیدانی ایران را در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا تشکیل خواهند داد.

زهرا نبی زاده و ایمان روغنی به عنوان مربی و قاسمعلی فیروزی نیز به عنوان سرپرست اعضاء کادر فنی تیم اعزامی کشورمان به مسابقات قهرمانی جوانان آسیا خواهند بود.

رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا طی روزهای ۵الی۸ اردیبهشت ماه به میزبانی شهر دبی در کشور امارات متحده عربی برگزار خواهد شد.