جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی اولویت مدیران عمرانی کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر چهارشنبه در همایش معاونان عمرانی استانداری‌ها در بوشهر با تاکید بر لزوم تلاش برای تحقق شعار سال اظهار کرد: باید زمینه مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور فراهم شود.

وی افزود: همانطور که مؤلفه قدرت در عرصه‌های اقتصاد، فرهنگ و سیاست مردم هستند در حوزه عمران نیز باید به سمتی گرایش پیدا کنیم که دولت طراحی، برنامه ریزی و بستر سازی کند تا با مشارکت مردم در زمینه سرمایه گذاری و نظارت دولت امور به سامان شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ادامه داد: بانک‌های عامل نیز باید در عرصه تأمین نقدینگی زمینه سرعت بخشی در تولید توسط بخش خصوصی را فراهم کنند.

وی اظهار داشت: هم اینک با وجود نقش آفرینی بالای استان بوشهر در تولید خالص و ناخالص ملی اما توسعه متوازنی در حوزه عمران و پیشرفت در شمال و جنوب این استان وجود ندارد که با فعال منطقه ویژه اقتصادی شمال این مهم محقق خواهد شد.

صفایی بوشهری گفت: باید تحولی در مشارکت مردم در عمران ملی و آمایش سرزمینی ایجاد شود تا توسعه را شتاب بخشد و با توجه به بالا بودن ظرفیت توسعه‌ای در حوزه عمران و محدود بودن اعتبارات دولتی باید مکانیزم‌های جلب مشارکت مردمی نیز برای سرمایه گذاری در این بخش فراهم شود.

وی افزود: برای برون رفت از مشکلات باید تلاش جهادی در اجرا و توانمندی در جذب اعتبارات ملی در کنار جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی اولویت مدیران عمرانی کشور قرار گیرد.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: اگر جهش تولید بر مدار مردم نباشد جهشی در پی نخواهد داشت.