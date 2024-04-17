حجتالاسلام والمسلمین محسن مظاهری در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه باتوجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری که باید نیروی انتظامی فضای عمومی جامعه را سلامت حفظ کنند و اجازه ندهند که گناه در جامعه علنی شود، تا عفت عمومی در جامعه رعایت شود، اظهار کرد: دوستان در نیروی انتظامی به صحنه آمدند و میخواهند با تذکردادن و صیانت از حریم جامعه و فضای خانواده این مسئله در جامعه رعایت شود.
وی با بیان اینکه خانوادهها در فضای عمومی جامعه رفتوآمد میکنند، اذعان کرد: اگر خدایناکرده جامعه سلامت لازم را نداشته باشد آسیب آن به خانوادهها میرسد.
دبیر ستاد امربه معروف اصفهان با اشاره به اینکه زیست عفیفانه و فضای امنیت اخلاقی باید در جامعه وجود داشته باشد، اظهار کرد: به همین دلیل در حال حاضر دوستان نیروی انتظامی به صحنه آمدند و نسبت به ناهنجاریهای پوششی بدحجابی یا بیحجابی که در جامعه هست میخواهند انشاءالله ورود پیدا کرده و تذکر بدهند.
وی در تصریح این موضوع گفت: این موضوع اینگونه نیست که صرفاً در دستگاه انتظامی باشد؛ بلکه همهٔ دستگاهها خصوصاً دستگاه قضائی استان هم جهت رعایت قانون در جامعه هماهنگ با همدیگر به صحنه آمدند.
حجتالاسلام مظاهری تصریح کرد: همه دستگاههای دولتی، بسیج وسپاه، ستاد امربه معروف ونهی از منکربا محوریت دادگستری و دادستانی استان اصفهان در طرح مبارزه با بیحجابی و بدپوششی و جهت پیاده سازی عفت عمومی در جامعه در کنار پلیس هستند.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی ضابط قضائی است و باقدرتتر از آنها، مجموعه قضائی به صحنه آمدند و از نظر قضائی از این موضوع دفاع میکنند و با متخلفین برخورد قانونی میکنند و همین منجر به دلگرمی گروههای مردمی شده که برای پیادهسازی قانون اقدام کنند.
دبیر ستاد امربه معروف اصفهان در ادامه به حضور نیروهای مردمی در این طرح اشاره کرد و گفت: درعینحال نیروها و گروههای مردمی نیز باتوجهبه فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند: آتش به اختیار باشید و آمرین به معروف در صحنه باشند و در چارچوب قانون و در ذیل قوانین جمهوری اسلامی وظایف خود را انجام دهند پا به پای مأموران انتظامی در این طرح حضور دارند.
وی تأکید کرد: این اتفاق خواهد افتاد؛ چون هم ما و گروههای مردمی به دوستان نیروی انتظامی اعلام آمادگی کردیم و هم بسیج اعلام آمادگی کرد که پشتیبان نیروی انتظامی هستند و در این زمینه همه با همدیگر دست به دست هم دادند که طبق مباحث قانونی و ابلاغی که وجود دارد فضای جامعه را به سلامت محیطی برسانیم.
دبیر ستاد امربهمعروف و نهیازمنکراصفهان تصریح کرد: مردم جامعه ما نیز اکثراً موافق این کار هستند و تعداد اندکی هم که نسبت به این موضوع در فضای غبارآلود شناختی قرار گرفتند و خدایناکرده در پوشش و حجاب آنها ضعف ایجاد شده آنها نیز با یک آگاهی دادن و مشاوره به لطف خدا آگاه میشوند و در این موضوع همکاری میکنند.
وی ادامه داد: انگشت شمار آدمهای را داریم که کار آنها شکستن عفت جامعه و ایجاد ناهنجاری در جامعه است؛ چون تحتتأثیر تبلیغات دشمن قرار گرفتند و دانسته یا نادانسته در زمین دشمن بازی میکنند و فضای جامعه را به ناامنی و بیاخلاقی میکشاندند.
حجتالاسلام مظاهری ادامه داد: از لحظه آغاز طرح نیروی انتظامی اکثر افراد نشان دادند که یا خودشان رعایت میکنند یا تذکرات را بهخوبی میپذیرند و مراعات میکنند الان دستگاهها همه بهخوبی پایکار آمدند و عزیزان ما در استانداری پایکار آمدند و باقوت دارند کار انجام میدهند.
دبیر ستاد امربه معروف اصفهان افزود: دولت تأکیدات مجددی در ادارات و سازمانهای خود آورده است و در حوزه ابلاغیات گذشته تأکید مجدد کرده که باید این موارد رعایت شود و اینها یکپارچگی را میرساند.
حجتالاسلام مظاهری گفت: طبق قانون، وظیفه ستاد مطالبهگری و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است که با همکاری گروههای مردمی از آغاز سال جدید در ایام نوروز، فعالیتهای فرهنگی خوبی در جامعه ایجاد کردیم و در حوزه تذکر لسانی نیز گروههای مردمی تذکر در شأن شهروندان ایرانی دادهاند.
وی تأکید کرد: نیروی انتظامی تنها نیست و با همکاری همه مجموعهها کار پیش میرود و به حول و قوه الهی امیدواریم با استمرار این مسئله و حفظ آن، این در جامعه نهادینه شود و ما کمتر شاهد غفلتهایی که صورت میگیرد باشیم.
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