به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانورد هرمزگان اسماعیل مکی‌زاده امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین‌ماه افزود: یک فروند کشتی تانکر حامل فرآورده نفتی در حوالی ساعت ۶:۳۰ بامداد در حدود ۳۲ مایلی جنوب شرقی جاسک با یک هزار و ۲۰۰ تن محموله قیر اعلام اضطرار کرد.

وی ادامه داد: با اعلام خبر وضعیت اضطرار از سوی این شناور خارجی با تعداد ۲۱ سرنشین شامل ۲۰ نفر با ملیت هندی و یک نفر با تابعیت سریلانکایی که از مبدا خورفکان کشور امارات به مقصد آب‌های ایران در حال حرکت بود، بلافاصله مرکز هماهنگی جست‌وجو و نجات دریایی هرمزگان (MRCC) با اعزام شناور ناجی ۱۰ از بندر جاسک به محل اقدام کرد.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: این کشتی تانکر در آب‌های جنوبی کشور به‌دلیل آبگرفتگی و کج شدگی به سمت چپ شناور port sidelist اعلام اضطرار کرده بود و فرمانده شناور پس از ناتوانی در حفظ تعادل کشتی دستور ترک تمامی سرنشینان این شناور را داده بود.

مکی‌زاده با بیان اینکه شناور ناجی ۱۰ سرنشینان شناور را در کم‌ترین زمان ممکن از مخاطره و احتمال غرق شدگی نجات داد، خاطرنشان کرد: در عملیات نجات دریایی این شناور، تمامی ۲۱ خدمه این کشتی خارجی حادثه دیده در سلامت کامل به سر می‌برند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر سرنشینان این شناور در صحت و سلامت در حال انتقال به بندر جاسک هستند و هماهنگی لازم نیز با شرکت کشتیرانی برای نجات کشتی در حال انجام است.