«پا به ماه» روایت کرد/ ۲ خواهر دوقلو که با هم باردار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، قسمت اول از فصل دوم مجموعه مستند «پا به ماه» با عنوان «همیشه با هم» به کارگردانی امیرحسین اسیوند امشب چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

«همیشه با هم» به تهیه کنندگی مهدیه سادات محور روایتی از ۲ خواهر دوقلو همسان ساکن داراب شیراز است که در یک زمان باردار هستند.

فصل اول این مجموعه مستند از شبکه سه سیما و افق پخش شد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

فصل دوم «پا به ماه» چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود و همچنین تکرار آن پنجشنبه‌ها از شبکه مستند ساعت ۱۸ و جمعه‌ها ساعت ۹ از شبکه دو خواهد بود.

«پا به ماه» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در خانه «هنری رسانه‌ای دیما» تولید شده است.

عوامل این مستند عبارتند از تهیه کننده: مهدیه سادات محور، کارگردان و مجری طرح: امیرحسین اسیوند، صدابردار: محمدرضا امین آبادی، تصویربرداری و تدوین: امیرحسین اسیوند، مدیر تولید: سمانه امینی، طراح پوستر: احمدرضا رضائی.