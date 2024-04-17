به گزارش خبرگزاری مهر، ساغر حمیدی اظهار داشت: مرمت راه‌پله‌های شاهی این مجموعه تاریخی از دی‌ماه سال گذشته آغاز و هم‌زمان با فعالیت‌های ستاد نوروزی عملیات مرمت این مجموعه به‌صورت موقت تعطیل شد.

مدیر امور موزه‌های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: با توجه به نصب حفاظ‌های شیشه‌ای راه‌پله شاهی در راستای حفاظت از دیوارنگاره‌های مجموعه، این عملیات از عصر امروز بیست و نهم فروردین آغاز و تا عصر فردا سی‌ام فرودین به طول می‌انجامد.

وی اضافه کرد: با توجه به حساسیت موضوع، این مجموعه تاریخی در روز سی‌ام فروردین تعطیل بوده و گردشگران و دوستداران میراث فرهنگی می‌توانند از سایر بناهای مجموعه جهانی میدان نقش‌جهان همچون بازار عظیم قیصریه، مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد جامع عباسی بازدید کنند.