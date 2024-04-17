نخستین نشست رسمی کمیسیون بانوان بنیاد کارآفرینی گام دوم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر, خاطره استاد رضایی، رئیس کمیسیون بانوان بنیاد کارآفرینی گام دوم در نشست خبری کمیسیون بنیاد بانوان کارآفرینی گام دوم گفت: به نمایندگی از حوزه بانوان و جوان سعی کردیم یکسری از بانوان تأثیرگذار از حوزه‌های مختلف اعم از حوزه‌های کشاورزی, حقوقی, صنایع دستی به ویژه صنعت فرش دستباف, مشاغل خانگی, حوزه‌های دانشگاهی, حوزه مادر و کودک و حوزه روانشناسی و جامعه شناسی را با هم تجمیع و با معرفی ظرفیت‌ها, اهداف و عملکرد بنیاد تبیین شود.

وی ادامه داد: تصمیم گرفته شد پروژه‌های سال ۱۴۰۳ را با پیش درآمد امسال تا پایان ماه اسفند رقم بزنیم و از فروردین سال ۱۴۰۳ در حوزه زنان به طور تخصصی وارد شویم.

استاد رضایی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌ها موجود، تمام تلاش مجموعه این است ظرفیت‌ها با محوریت بانوان و جوانان شناسایی و کارشناسان در بنیاد کارآفرینی گام دوم وارد مبحث توسعه محلات شوند.

وی به نقش مادر و محوریت زن در جامعه اشاره کرد و افزود: امید واقع‌بینانه مساله بسیار مهمی است در حقیقت ما مادران حذف امید و فردای فرزندان را نداریم و این در حالی است که پرورش و رشد من مادر برای سازندگی مدیران جامعه مهم و امری حیاتی است.

این بانوی کارآفرین تاکید کرد: در این کمیسیون فضای روحیه احترام به ملیت گرایی بر پایه انسانیت مورد توجه است.

