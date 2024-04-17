امیرعبداللهیان قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در آسیا را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان در فضای مجازی ایکس نوشت: «قهرمانی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی اسلامی ایران در رقابتهای آسیایی قرقیزستان را به ورزشکاران، مدالآوران و اعضای این دو تیم پرافتخار و برادرم پهلوان «علیرضا دبیر» رئیس پرتلاش فدراسیون کشتی کشور صمیمانه تبریک میگویم. از خداوند متعال استمرار موفقیت و پیروزی همه زنان و مردان ورزشکار کشور عزیزمان را مسالت دارم.»
وزیر امور خارجه کشورمان قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در آسیا را تبریک گفت.
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