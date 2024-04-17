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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۳۶

امیرعبداللهیان قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در آسیا را تبریک گفت

امیرعبداللهیان قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در آسیا را تبریک گفت

وزیر امور خارجه کشورمان قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در آسیا را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان در فضای مجازی ایکس نوشت: «قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی اسلامی ایران در رقابت‌های آسیایی قرقیزستان را به ورزشکاران، مدال‌آوران و اعضای این دو تیم پرافتخار و برادرم پهلوان «علیرضا دبیر» رئیس پرتلاش فدراسیون کشتی کشور صمیمانه تبریک می‌گویم. از خداوند متعال استمرار موفقیت و پیروزی همه زنان و مردان ورزشکار کشور عزیزمان را مسالت دارم.»

کد مطلب 6081147
نفیسه عبدالهی

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